Turkovac’ın bütün raporları yayınlanmalı

Sağlık alanında faaliyet gösteren üç uzmanlık derneği, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac’ın tüm sonuç verileri ve üretim şartlarının açıklanmasını Sağlık Bakanlığı’ndan talep ettiler.

Türk Toraks Derneği (TTD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) yaptıkları ortak açıklamayla yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’ın bütün verileri ve üretim şartlarına ilişkin raporların da açıklanmasını istedi. Artıgerçek’deki haere göre üç uzmanlık derneği daha önce yaptıkları uyarılar sonucu Turkovac’a ait verilerin, kısmen, gecikmeli de olsa açıklanmış olmasını ve aşının koruyucu faaliyetinin gözlenmesinin sevindirici olduğu belirterek “Bilimsel araştırma ve onay süreçlerinin zorunlu bir gereği olarak diğer araştırmaların, verilerin ve özellikle üretim koşullarına ilişkin diğer raporların da açıklanmasını bekliyoruz” çağrısı yaptı. Haber Merkezi

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