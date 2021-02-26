Üçüncü dalga Mart’ta bekleniyor

Türkiye, 1 Mart’ta başlayacak normalleşme süreci ile birlikte Covid-19 tedbirlerini gevşetmeye hazırlanıyor. Ancak yeni virüs varyantlarının Türkiye’de yaygınlaştığına ve normalleşme ile birlikte insan hareketliliğinin çoğalacağına dikkat çeken uzmanlar Mart ayında vak’a sayılarında artış olabileceği uyarısında bulunuyor.

DW Türkçe’ye konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kocazeybek, “Yeni varyantların tespit edilebilirliğinin artmasını ve Türkiye’deki normalleşme sürecini göz önünde bulundurursak Mart’ın 15-20’sine doğru üçüncü bir ciddi vaka artışı hareketini öngörmek zor değil. Önümüzdeki günlerde önlemler gevşetiliyor. İnsan hareketlenmesi arttığı sürece, bu varyantlar da toplumda yayıldığı sürece vak’alarda artış beklememiz doğal” tesbitini yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Mutasyonlu virüsü dikkate almak mecburiyetindeyiz” dedi.

Okunma Sayısı: 203

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.