Üst solunum yolu hastalarına tavsiyeler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, üst solunum yolu hastalarının bağışıklıklarını kontrol ettirmelerinin gerekli olduğuna dikkati çekti.

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Hastaneden yapılan açıklamaya göre, burun, sinüsler, yutak, gırtlak ve soluk borusunun üst kısmında oluşan, üst solunum yollarından herhangi birinin etkilenmesi neticesinde üst solunum yolu enfeksiyonu oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tuğba Songül Tat, Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, genellikle öksürük, burunda akıntı, tıkanıklık ve boğaz ağrısı ile karakterize olduğunu belirtti.

Herkesin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebildiğine vurgu yapan Tat, üst solunum yolu enfeksiyonlarının sık tekrar etmesi, yılda ikiden fazla sinüzit, kulak enfeksiyonu veya alt solunum yolu enfeksiyonu, yani Zatürrenin bu duruma eşlik etmesi gibi, durumların çok önemli olduğunu hatırlatarak bu hastaların altta yatan ek hastalık açısından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tat, bu hastalarda genellikle altta yatan alerjik bir durum veya bağışıklık sistemi yetersizliğinin olabileceğini aktararak şu noktalara vurgu yaptı:

'Medical Point Gaziantep Hastanesi Alerji immünoloji biriminde, bu hastaları hem alerjik hastalık hem de bağışıklık sistemi bozuklukları için değerlendirmekteyiz. Eğer altta yatan böyle bir hastalık saptarsak spesifik tedavisini düzenlemekteyiz. Böylelikle hem hastalarımızın hayat kalitesi artmakta hem de gereksiz antibiyotik kullanımı ve diğer ilaçlara olan gereksinim azalmaktadır. Bu şekilde hastalıkların ilerleyip daha kötü sonuçlara neden olması engellenmektedir. Eğer sizlerde de bu belirtmiş olduğumuz durumlar varsa ileri tetkik için Alerji İmmünoloji birimimize başvurmanızı önermekteyiz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.'