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16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Uykunuzu alamıyorsanız sebebi burnunuz olabilir

16 Temmuz 2019, Salı
KBB Uzmanı Denizhan Dizdar, uykusunu iyi alamayanların öncelikle burunlarına baktırmaları gerektiğini söyledi.

Burun; yüzümüzün ortasında hem fonksiyonel, hem de estetik olarak önemli bir yerdedir. Genetik etkenler veya çocuklukta geçirilen fark edilemeyen ya da önemsenmeyen travmalar sebebiyle burun iç duvarında eğrilik düzeltilmesi operasyonu; en çok yapılan kulak burun boğaz ameliyatlarının başında geliyor. Burnunuzdan nefes alamadığınızı hissediyor, burun ameliyatı olmayı düşünüyorsanız öncesinde kendinize sormanız gereken en önemli beş soruya  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, “Aşağıdaki bu sorulara cevabınız EVET ise; mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna başvurup detaylı bir BB muayenesi yaptırmalısınız” diyerek uyarıyor.

Horluyor muyum?: Horlama; gece uyurken ağzın açık olması sonucu oluşan bir durumdur. Bunun pek çok sebebi olabilir. Ancak burnu tıkalı birinin otomatik olarak uyurken ağzını açmak zorunda olması, burun tıkanıklığını; horlamanın en önemli ve en sık karşılaşılan sebeplerinden biri yapmaktadır.

Kendimi depresif ve yorgun hissediyor muyum?

Uykumu alabiliyor muyum?: Uyku; vücudun, gün içinde yorulan beynin kendini şarj etmesi, yenilemesi için olmazsa olmazdır. Ancak burada bahsedilen bölük pörçük kalitesiz uyku değil en az 6 saat derin uykudur. Uyku apnesi olan hastalar apne esnasında uyanıklığa çok yaklaştıklarından dolayı, derin uyku süreleri kısadır. “Ne kadar uyursam uyuyayım hep yorgun kalkıyorum, kendimi mutsuz hissediyorum” cümlesi; burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde çok sık duyulan şikâyetlerdir.

Burnumdan mı nefes alıyorum?

Çok basit bir soru gibi görünse de burnunda duvar eğriliği veya et (konka) büyümesi olan insanlar yıllarca burun tıkanıklığı ile yaşadıkları için normal nefes almayı bilememektedir. Bunun sonucunda; gece ağzı açık uyumak, efor esnasında ağızdan nefes almak, uykuyu alamamak, sık boğaz enfeksiyonu geçirmek gibi burun tıkanıklığına bağlı ikincil semptomlar gelişmektedir. Burun tıkanıklığı olan insanlar bu problem kendilerine bildirildiğinde ve bilinçli olarak burundan nefes almaya çalıştıklarında sıkıntıyı fark etmektedir. 

Uyku apnem var mı? 

Bu şikâyet genellikle uyuyanın değil ama onunla aynı yatağı, odayı, evi paylaşanların dile getirdikleri bir konudur. Gece uyurken ağzı açık olmanın ve horlamanın doğal bir sonucu olarak küçük dil sarkacak ve horlamayı takiben ani nefes durmaları olacaktır. Bu durum 1-5 saniye arasında sürebilir,bir gece uykusu boyunca 1-20, hatta daha fazla olabilir. Bu durum uyuyan tarafından fark edilmeyebilir ancak etraftakiler için korkutucudur.

Sık sık boğaz enfeksiyonu problemi yaşıyor muyum?

Burun tıkanıklığı olan ve bunun farkında olmayan pek çok kişi, gece ağzı açık uyudukları ve boğaz kuruluğuna bağlı boğaz enfeksiyonu geçirdikleri için sık sık doktora başvurur. Eğer siz de sık boğaz enfeksiyonu geçiriyorsanız bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmalısınız.

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