Uyuşturucu kullanımı yüzde 20 arttı!

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2022 verilerinin yer aldığı “2024 Dünya Uyuşturucu Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 20 olduğu, 2022’de dünya genelinde 15-64 yaş aralığındaki her 18 kişiden birinin uyuşturucu kullandığı ifade edildi.

Küresel olarak 2022’de 292 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu, 228 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedildi.

Raporda, yaklaşık 60 milyon kişinin “opioid” adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 30 milyon kişinin amfetamin türü maddeleri, 23,5 milyon kişinin kokain ve 20 milyon kişinin ekstazi kullandığı belirtildi.