'Uyuz vakaları artıyor hapı SGK karşılamıyor'

Sağlık Bakanlığı uyuzla mücadele için bilim kurulu oluşturduğunu duyurdu.

Ancak uyuz salgınına yakalanan hastalar, tedavi için verilen krem ve losyonların faydasız olduğu, uyuzda etkili ilaçların ise SGK’nın ödeme kapsamında bulunmadığından şikayetçi. Hastalar, bin TL civarındaki ilaçları cebinden ödemek zorunda kalıyor.

Cumhuriyet’in haberine göre; Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı “Uyuz, hijyenik koşulların eksikliği nedeniyle oluşup insandan insana bulaşan bir hastalık. Biz bununla 4-5 yıldır mücadele ediyoruz” dedi.

Prof. Dr. Gülsüm Gençoğlan, “Toplumun genel kesiminde bu kadar yaygın görülüyor olması, salgına yakın düzeyde bir artış olduğunun ipucu. 4-6 ay bir türlü uyuzdan kurtulamayan aileler oluyor, dikkatli olmak lazım. Bazen utanıp uyuz olduklarını söylemiyorlar, eğer kontrol altına alamazsak çok yaygınlaşacak gibi görünüyor” dedi.