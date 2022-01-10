Uzaktan çalışma benimsenemedi

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 53’ü evde çalışırken hâlâ kendini izole edilmiş hissediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020 boyunca insanlar ve kurumlar birçok değişimden geçti. Dünya genelindeki salgın ve ardından gelen karantina kısıtlamaları, insanların özel ve çalışma hayatlarının iletişim yönünü ciddî şekilde etkiledi. Yeni şartlar, farklı zorluklar ve sosyal izolasyonla birlikte iş arkadaşlarıyla iletişim eksikliği oluşturdu. Bunlar, uzaktan çalışanların en çok dile getirdiği endişeler arasında yer aldı. Kaspersky, işletmelerin ve insanların yeni gerçekliğe nasıl uyum sağlamayı başardıklarını ve yeni çalışma biçimlerinin uzun vadede çalışan refahıyla nasıl ilişkili olduğunu öğrenmek için 31 ülkeden 4 bin 303 BT çalışanıyla anket yaptı. Türkiye’de çalışanların yüzde 53’ü dijital iletişim çağına başarılı bir şekilde geçiş yapmış olsa da önemli sayıda katılımcı uzaktan yaşama tarzını benimseyememiş ve evde çalışırken hâlâ kendini izole edilmiş hissediyor.