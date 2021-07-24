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25 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

Vak’alar alarm veriyor

24 Temmuz 2021, Cumartesi 23:04
Koronavirüste vak’a sayısı yeniden 11 binin üzerine çıktı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Toplam vak’a ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için aktif vak’a sayısını hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 23 Temmuz gününe ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 219 bin 528 yeni testten 11 bin 94’ü pozitif çıktı. İyileşen hasta sayısı 5 bin 215 olarak açıklandı. Virüs sebebiyle 60 kişi daha can verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada toplam 65 milyonun geçildiğini bildirdi. Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta henüz aşı olmayanlarının sayısının 23 milyona yakın olduğunu belirtti ve “ertelemeden ilk doz aşının yaptırılması” çağrısı yaptı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni önerilerde bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, paylaşımlarında şunları belirtti: Toplam vak’a ve ölüm sayısı artık günlük verilmediği için AKTİF VAK’A SAYISINI hesaplayamıyoruz. Ancak sanıyorum yeniden 100 bini geçti. Yani saptayamadıklarımızla birlikte aramızda virus pozitif bir milyondan fazla kişi dolaşıyor ve çok bulaştırıcılar. Bir yandan aşı olmalıyız, diğer taraftan devlet bazı kısıtlamalar uygulamalı ve halk maske ve mesafe kurallarına sıkı sıkıya uymalı. Rusya’dan gelen turistler için daha sıkı tedbirler alınmalı. Yoksa vaka artışını durdurmak mümkün olmayacak.

Üç yetişkinden biri tam aşılı

Türkiye genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 65 milyonu aştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bu aşıların 39,1 milyonu birinci, 21,6 milyonu ikinci, 3,6 milyonu ise üçüncü doz. İki dozunu da olup aşısı tamamlanan kişi sayısı 22 milyon seviyesinde açıklanırken, bu sayı toplam yetişkin nüfusunun yaklaşık olarak üçte birine denk geliyor. İstanbul’da uygulanan aşı sayısı 11 milyon 976 bin 360; Ankara’da 5 milyon 262 bin 225; İzmir’de ise 4 milyon 384 bin 568 doz oldu. Bakan Koca da 65 milyon doza ulaşılmasının ardından paylaştığı mesajda, “Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım” dedi. Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü vatandaşlar, tüm hastane ile aile sağlığı merkezlerine giderek Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini yaptırabiliyor.

Etiketler: vaka, alarm
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