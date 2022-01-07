Verem tedavileri aksadı

Covid-19 pandemisinin yeni varyantlar ile etkisini sürdürüyor olması diğer bazı akciğer hastalıklarının ihmal edilmesine sebep olabiliyor. Bu hastalıklardan biri de verem.

Pandemi sürecinde verem teşhis ve tedavisinde aksamalar yaşandığına dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Dursun Tatar, belirtilerin asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Tatar, şu bilgileri paylaştı: 2019 yılından beri yaşadığımız COVID-19 salgını sebebiyle bütün hastalıklarda olduğu gibi verem hastalığının teşhis ve tedavisinde de aksamalar yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre; 2019’da tüberküloz hastalığına yakalandığı tahmin edilen 10 milyon kişiden yaklaşık 2,9 milyonu ya teşhis edilmedi ya da DSÖ’ye bildirilmedi. Günümüzde, dünya nüfusunun 4’te biri (yaklaşık 2 milyar kişi) vücudunda verem mikrobunu taşıyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 10 milyon kişi verem hastalığına yakalanıyor ve 1,5 milyon insan verem sebebiyle ölüyor. Verem, dünyada enfeksiyon sebepli ölümlerin zirvesinde yer alıyor. İstanbul - Aslan Özdemir

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