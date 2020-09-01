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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

'Virüs gücünü kaybetmedi'

01 Eylül 2020, Salı 14:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin merak edilen soruları cevapladı. Bakan Koca, "Virüs, gücünü kaybetmedi. Ölümler de ağır vaka sayısı da artıyor" dedi. Bir an önce maske ve mesafeye alışılması gerektiğini vurguladı.

"Artışın en fazla olduğu il Ankara"

Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Koca, salgının seyriyle ilgili, il il bölge bölge son duruma ilişkin verileri paylaştı. 

"Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında. Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede."

"Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60"

Bakan Koca "İstanbul'da ciddi bir artış yok" dedi. Şu anda birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını belirtti. Hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili bilgi verdi: 

"Bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da mesela. Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı. Sadece Diyarbakır’da kısmen sorun var. Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz. Hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 30."

Fahrettin Koca, özellikle sorunlu illerde filyasyon ekiplerinin sayısının artırıldığını söyledi, ekip sayının 10 bini geçtiğini vurguladı.

"Ölümler artıyor"

Bakan Koca, toplumu hassas davranmaya çağırdı.

"Virüs, gücünü kaybetmedi. Ölümlerin sayısı da artıyor, ağır vaka sayısı da artıyor. Bizim özellikle ağır vaka sayısını azaltmamız lazım. Risk burada. Maske ve mesafe kuralına uyarsak yüzde 90 oranında başarı kazanırız. Maske ve mesafeye alışmamız lazım."

Etiketler: virüs, güç
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