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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

“Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı”

12 Ocak 2022, Çarşamba 17:00
Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, bulaşıcılık oranı çok yüksek olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı tedbirlere daha fazla uyulması gerektiğini söyledi.

Kalkan, gelişmiş sanayi Tekirdağ’da insan hareketliliğinin de fazla olduğunu belirtti. Kalkan, salgının yayılımında bir artış yaşandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Bu dönemde virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı. Kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre kalınmamalı, yakın mesafede oturulmamalı, kafe, restoran ve eğlence merkezlerinde çok dikkatli olunmalı. Çünkü Omicron varyantının bulaşıcılığı çok fazla. Hastaneye düşürme, hasta etme yükü çok fazla görülmese de kronik hastalıkları olan hastalarımıza elbette çok ciddî zararlar verecektir. Bu nedenle özellikle maskemizi tam takmalıyız. Yarım yamalak, takıyor gibi bir görüntüyle ne kendimizi ne de diğer insanları kandırmamalıyız. Maske ve mesafe tedbirlerine de her zamankinden fazla uymalıyız.”

AA

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