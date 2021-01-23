Yarıyıl tatili vak’aları arttırabilir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, üç hafta sürecek yarıyıl tatilinde insan hareketliliğinin artması ve kısıtlamalara uyulmaması halinde ‘vak’a sayısında ciddî artışlar’ yaşanacağını belirterek uyardı.

Sertoğullarından, şunları söyledi: “Bir sağlık çalışanı olarak yarıyıl tatili bizi korkutmuyor, ama endişelendiriyor. İnsanlar evlerinden çıkmak istiyor. Hareketlilik yaşanır, insan teması artar, kısıtlamalara ve tedbirlere uyulmazsa vaka sayısında ciddî artışlar yaşanacaktır. Bunu engellemek için vatandaşlarımız tatili çocuklarıyla evlerinde geçirmeli. Konaklamalı tatil ve aile ziyaretleri yapılmamalı. Bu programlarını yaza kadar ertelemeli. Biz bunu geçen Kurban Bayramı’nda gördük. Bu dönemde insan hareketliliği arttı ve hemen vak’a sayılarında yükselmeler gözlendi. Birbirimizi gerçekten çok özledik, ama Covid-19 kontrol altına alınmadan buluşmamız belki de birbirimizi artık hiç görmememize neden olabilir.”