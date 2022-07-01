Yeni bir mutasyon mu geliyor?

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Covid- 19’un yeni bir mutasyonunun ortaya çıkabilme riskine karşın gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

Son aylarda hastane ve polikliniklerde Covid-19 vakaları görülmemesi ve hastaneye yatan hasta sayılarının azalması, virüsün etkisinin azaldığına dair umutları artırmıştı. Ancak uzmanlar, bir süredir hafif grip benzeri şikayetlerle hastaneye başvuran hastalar dışında ağır vaka görünmezken özellikle son haftalarda hem akciğer tutulumu yaşayan hem de Covid pozitif olan vakalarda artış gözlendiğine dikkat çekiyor. Özkaya, bu durumun kırmızı alarm durumuna geçecek kadar büyük bir artış olmadığını ancak yine de Covid- 19’un yeni bir mutasyonunun ortaya çıkabilme riskine karşın gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Ankara - Ahmet Terzi

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Vakalar bir haftada yüzde 150 arttı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 13-19 Haziran tarihleri arasında 10 bin 954 vaka tespit edilirken, bu sayı 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635’e yükseldi. Uzmanlara göre, toplu taşımada ve kapalı alanlarda maske uygulamasının kaldırılması vaka sayılarının artmasına sebep oldu. Türkiye’nin aktardığına göre bayram hareketliliği ile birlikte virüsün dolaşımının daha da artacağına dikkat çeken uzmanlar, 65 yaş üstü vatandaşlara özellikle kapalı alanlarda maske takmaları uyarısında bulundu. Uzmanlar, sonbaharla birlikte yeni bir dalganın gelebileceğini tahmin ediyordu. Vaka sayılarındaki artışa karşın hastanede tedavi ihtiyacı duyanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısında artış görülmüyor.

Haber Merkezi