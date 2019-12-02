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2 ARALIK 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yeşilin huzuruyla yaşamak

02 Aralık 2019, Pazartesi 00:28
Bizim Aile Dergisi Aralık sayısında, ‘İnsanın tabiata ve yeşile olan ihtiyacı’nı kapağına taşıyor.

ŞEHİR hayatını tercih eden hemen herkesin şikâyet ettiği ortak bir nokta var; ‘Yeşile hasret yaşamak.’ Şehirde ve yeşille-tabiatla iç içe yaşayanlar olmakla birlikte maalesef ülkemizde ve bilhassa büyük şehirlerde bu artık çok mümkün değil.

Bizim Aile dergisi de Aralık sayısında, insanın tabiata ve yeşile olan ihtiyacını kapağına taşıyarak, ekoterapi nedir?, yeşil ve tabiatın insan ruhundaki müsbet etkileri, şehir plânlamasındaki ağaç ve yeşil eksikliği, Bediüzzaman Hazretleri’nin tabiat ve ağaçla olan münasebeti gibi birçok başlığa ve birbirinden değerli çalışmaya yer veriyor.

Nedir bu BLW? 

(Baby Led Weaning)

Türkçeye “Bebek önderliğinde ek gıdaya geçiş” olarak çevrilmiş bu kavram orijinalinde anne sütünü bırakmayı ifade ediyor. Anne sütünün bırakılmasını bebeğe bırakmak, dolayısıyla bebeğin normal beslenmeye geçiş sürecini de kendi yönetmesine izin vermek anlamlarını içeriyor. Peki, nasıl bir yöntem bu BLW? Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten’in tecrübeleriyle kaleme aldığı çalışma dergide sizleri bekliyor.

Sağlıklı şahıs, sağlıklı evlilik…

İlgiyle takip edilen Evlilik sayfasında bu ay; Uzm. Klinik Psk. Ahmet Yılmaz ile evlilikte aidiyet duygusu ve birçok alt başlık değerlendiriliyor.

Mevlânâ ve Şeb-i Arus

Mevlânâ Haftası münasebetiyle anılan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve hayatına dair anekdotlar, İlahiyatçı Yazar Süleyman Kösmene’nin kaleminden Fıkıh Günlüğü’nde yerini alıyor.

Dağarcık’ta bu ay:

Deodorantlardaki büyük tehlikenin ve alternatif deodorant formüllerinin verildiği Tabiîsi Varken, şu aralar oldukça revaçta olan ve çok şık görünüme sahip halat saksı yapımının anlatıldığı El İşi ve her ay olduğu gibi pratik mutfak bilgilerin yer aldığı Mutfak Kitaplığı, Oyun, Bulmaca sizleri bekleyenler arasında. Keyifli okumalar…

Derginin Aralık sayısında sizi bekleyenler;

lMemleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun…

lDünya Dönüyor

lGül Bahçesi

lAğaçlar neden yeşildir?

lŞu kâinat ki...

lSakın koparma

lBen de sevdim buraları

lHayatın İçinden

lEvvel ahir penceresinden ruha bir nefes

lBir cevher

lİmam-ı Şafiî (767-820)

l“Kâinat, İlâhî bir musıkî dairesidir.”

lOsmanlı’da kadınların eğitimi

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