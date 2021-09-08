Yoğun bakımlarda alarm başladı

Türk Yoğun Bakım Derneği, yoğun bakımdakilerin yüzde 51’ini aşısızların, yüzde 39’unu ise aşısı tamamlanmamış olanların oluşturduğunu açıkladı.

Türk Yoğun Bakım Derneği’nin, Türkiye genelinde 60 merkezden elde edilen verileri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu önderliğinde, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla değerlendirdiği çalışmanın sonuçları, aşılanmanın ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölümleri ne ölçüde azalttığını bir kez daha gösterdi. Artıgerçek’deki habere göre düzenlenen basın toplantısında verileri değerlendiren Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ile Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. Fethi Gül, önemli değerlendirmelerde bulundu.

AŞILARI TAM OLANLAR YOĞUN BAKIMA DÜŞMÜYOR

Prof. Dr. Demirkıran, çalışmanın 11 Ağustos 2021 tarihine ait bir günlük süreçte Türkiye’nin her yerinden 60 merkezde yatan yoğun bakım Kovid hastalarının verilerinin değerlendirilerek gerçekleştirildiğini söyledi ve “952 hastaya ulaştık, 921’inin sonuçları analiz edilerek değerlendirmeye alındı. Türk Yoğun Bakım Derneği nin Türkiye çapındaki üyelerinin çalıştıkları yoğun bakımlardan gönderdikleri veriler bunlar. Buna göre; yoğun bakımlardaki aşısız hasta oranı yüzde 51.4, iki doz Sinovac aşısı yaptıranların oranı ise yüzde 39.4 olarak belirlendi. Üç doz Sinovac ile aşılananların oranı yüzde 1.9, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech ile aşılananlar yüzde 1.1, tek doz Sinovac yüzde 3.4, tek doz BioNTech ise yüzde 2.3 olarak belirlendi. İki doz BioNTech ile aşılananların oranı yüzde 0.5 olarak belirlendi. Aşısız hastalar ve eksik aşılı olanları topladığımızda yüzde 80’i geçtiğini görüyoruz” dedi.

AŞISIZLARDA YAŞ ORTALAMASI DAHA DÜŞÜK

İki doz Sinovac aşısının ardından 2 ay içinde aşının etkisinin yavaş yavaş azaldığını, 4. ayda ise yoğun bakımdaki aşılı hasta sayısının oldukça arttığını belirten Doç. Dr. Gül, “Özellikle çift doz Sinovac ile aşılanan kişilerin en azından 4. aydan itibaren rapel dozlarını yani üçüncü dozlarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Diğer önemli bir sonuç da aşısızlar ile çift doz Sinovac’lı hastaları kıyasladığımızda, çift doz aşılı hastaların daha yaşlı, altta yatan hastalığı olan hasta grubu olduğunu görüyoruz. Aşısızlar ise çoğunlukla altta yatan bir hastalığı olmayan, daha çok 50 ila 60 yaş hasta grubunda. 40 yaş altı, 30 yaş altı hastalar da var bunlar arasında” dedi. Tatil dönüşüyle beraber İstanbul’da hastaneye yatışlarda gözle görülür bir artış yaşandığına da dikkat çeken Doç. Dr. Gül, yoğun bakımların alarm vermeye başladığını söyleyerek şu uyarılarda bulundu: “İstanbul’daki yoğun bakımlarda da bir alarm zili çalıyor şu anda. Okulların açılması ile beraber bu sayının artacağını öngörüyoruz. Ama aşılanma ne kadar çabuk ve yoğun olursa, hastaneye yatışlar ve yoğun bakım yatışlarının çok ciddi oranda düşeceğini tahmin ediyoruz.”

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PCR dayatması hastanelerde yoğunluk oluşturdu



Koronavirüs pandemisiyle mücadelede aşı olmayan kişilerin şehirler arası seyahat, konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu alanlara girişlerinde negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu başladı.

Bu kapsamda bilim insanlarının bütün uyarılarına rağmen aşı olmayan birçok kişi de hastanelere giderek test yaptırmaya başladı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelen aşısız kişiler, sosyal alanlara girebilmek için testlerini verdi. Belirli sürelere göre yenilenmesi gereken testler için zaman zaman yoğunluğun oluştuğu hastanede, aşısız olanlardan bazıları ‘testin zorunlu olmaması gerektiğini’ savundu.