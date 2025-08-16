İleriye bakalım

Yeni Asya TV YouTube kanalı Bediüzzaman Said Nursî’nin görüşleri ışığında ve Risale-i Nur perspektifinden meseleleri değerlendirmeyi amaçlar. Yayın hayatına başladığından beri yaptığımız çalışmalar buna şahittir.

Ben bir okuyucu ve izleyici olarak Yeni Asya çatısı altında yayınlanan bütün çalışmalarda bu ölçüyü görmekteyim.

Bize ulaşan mesajlarınız için teşekkür ederiz. Teklif ve tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Bunları değerlendiriyoruz… Sizlerin duaları bizim için çok önemli.

Bu yazıyı yazdığım sırada, yayın hayatına Ocak 2025 tarihinde başlayan Yeni Asya TV YouTube kanalında toplam 141 video yayınlamışız. Bu oldukça iyi bir rakam. Aynı anda hem eğitim alıyoruz, hem iş üretiyoruz. Genç çalışan ve gönüllülerimiz var. Yaparak tecrübe kazanıyoruz. Her yayınladığımız video bir öncekinden daha iyi olsun diye mücadele veriyoruz.

Abone sayımızı beraberce arttıracağız. Her abonemiz (buna biz Yeni Asya TV YouTube kanalında çalışan arkadaşlarım da dâhil) etrafımıza tanıtarak abone sayısının arttırılmasına katkı sağlayacağız, çünkü Yeni Asya TV YouTube kanalı hepimizin…

Türkiye’de 2024 yılında yapılan bir araştırmada nüfusumuzun yüzde yedisi ateist olduğunu belirtmiş. Bir araştırma şirketine göre 2008’de %2 olan bu oran 2025’de % 8’e çıkmış. İstanbul’da on kişiden biri Allah’a inanmıyor.

%99’u Müslüman olan ülkemizde namaz kılan sayısı %15 ile % 20 arasında bir rakam.

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Davam!” diye haykırdığı bir davası var: İman davası...

Davasını bizlere miras olarak yaklaşık 6.000 sayfalık Risale-i Nur Külliyatı ile bıraktı. Bizim görevimiz bu emaneti ilân etmeye devam etmek. Tarihçe-i Hayat'ta "Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de, ayağım ona çarpmış; ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler!" (Tarihçe-i Hayat, s. 644) diye yazmaktadır.

Biz Yeni Asya TV YouTube kanalı olarak ileriye bakıyoruz…