Bir hikâyeniz varsa ve bunu senaryo haline getirmek istiyorsanız hikâyenin geçtiği yeri yazarın iyi seçmesi lâzım. Daha doğru bir ifadeyle yazar bildiği yerde geçen bir hikâye yazmalıdır.

Yakın bir zamanda bir senaryo yazmaya başladım. Hikâye İstanbul’da geçsin istedim. Ben İstanbul Beykoz doğumluyum ve beş yaşında babamın tayininin çıkmasıyla İstanbul’dan ayrılmışız… Daha sonra çok defa İstanbul’a gittim fakat bildiğim bir şehir değildir. Yazarken zorlanmaya başladım. Çoğunlukla çıkmaz sokaklara giriyordum. İstanbul haritasını açıp şehri hafızamda çözmeye çalışıyordum. Sonra vazgeçip İstanbul’u Ankara’ya taşıdım. Kısa bir süre içerisinde senaryoyu tamamladım.

Yazarlar hikâyelerini bildikleri yerlerde kurarlar veya kısa sürede olsa yaşadıkları, ziyaret ettikleri yerlerde... Tamamı Paris’te geçen bir hikâye yazamam, fakat kısa bir bölümü orada geçen bir hikâye yazabilirim. Köyde geçen bir hikâye yazacaksam, kendi köyümü göz önüne alarak yazabilirim.

Senaryo yazmada yer kadar önemli bir başka konu da kişilerin analizidir.

Aslında herkes senaryo yazabilir. Lokantada garsonluk yapan kişi de, doktor da, avukat da, sporcu da... Senaryo bir roman değildir, tiyatro da değildir…

Yazdığınız karakterleri iyi tanımanız ve onları iyi anlatmanız lâzımdır… Sporcunun dünyası ile öğretmenin dünyası çok farklıdır… Beyinleri farklı çalışır. Olaylara yaklaşımları farklıdır. Konuştukları üslup, kurdukları cümleler farklıdır. Öğretmen için kurduğun konuşma cümleleri ile sporcu için kurduğun cümleler farklı olmalıdır.

Bir uzun metrajlı film senaryosunda çok karakter olmalıdır. Düşünün ki bir hırsız yazmanız gerekti. Hırsızın konuşmalarını iyi tahlil edip, mümkünse mesleği hırsızlık olan birisi ile sohbet edip onu tanımak gerekir. Tabiî senaryo yazarlarının büyük kısmı gözlemleyerek yazarlar. Daha önce çekilmiş filmlerdeki benzer rolleri incelerler. Birazını da oyuncaya bırakırlar.

İnsanlar etraflarında olup bitenin, manzaranın, olayların büyük kısmını kaçırırlar. Bazı insanların hafızalarında daha çok bilgi vardır. Yaşadığı, duyduğu, gördüğü önemli olayları hafızasında tutmuştur. Marangozla bir iki saat sohbet etseniz size mesleğini öğretemez, fakat o meslekle ilgili sizin yazmanızı sağlayacak çok bilgiyi size verir.

Bir çok meslek sahibi de mesleği ile ilgili sohbet etmeyi çok sever.