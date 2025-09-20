"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Analiz

Ali BEYKOZ
20 Eylül 2025, Cumartesi
Bir hikâyeniz varsa ve bunu senaryo haline getirmek istiyorsanız hikâyenin geçtiği yeri yazarın iyi seçmesi lâzım. Daha doğru bir ifadeyle yazar bildiği yerde geçen bir hikâye yazmalıdır.

Yakın bir zamanda bir senaryo yazmaya başladım. Hikâye İstanbul’da geçsin istedim. Ben İstanbul Beykoz doğumluyum ve beş yaşında babamın tayininin çıkmasıyla İstanbul’dan ayrılmışız… Daha sonra çok defa İstanbul’a gittim fakat bildiğim bir şehir değildir. Yazarken zorlanmaya başladım. Çoğunlukla çıkmaz sokaklara giriyordum. İstanbul haritasını açıp şehri hafızamda çözmeye çalışıyordum. Sonra vazgeçip İstanbul’u Ankara’ya taşıdım. Kısa bir süre içerisinde senaryoyu tamamladım.

Yazarlar hikâyelerini bildikleri yerlerde kurarlar veya kısa sürede olsa yaşadıkları, ziyaret ettikleri yerlerde... Tamamı Paris’te geçen bir hikâye yazamam, fakat kısa bir bölümü orada geçen bir hikâye yazabilirim. Köyde geçen bir hikâye yazacaksam, kendi köyümü göz önüne alarak yazabilirim.

Senaryo yazmada yer kadar önemli bir başka konu da kişilerin analizidir. 

Aslında herkes senaryo yazabilir. Lokantada garsonluk yapan kişi de, doktor da, avukat da, sporcu da... Senaryo bir roman değildir, tiyatro da değildir…

Yazdığınız karakterleri iyi tanımanız ve onları iyi anlatmanız lâzımdır… Sporcunun dünyası ile öğretmenin dünyası çok farklıdır… Beyinleri farklı çalışır. Olaylara yaklaşımları farklıdır. Konuştukları üslup, kurdukları cümleler farklıdır. Öğretmen için kurduğun konuşma cümleleri ile sporcu için kurduğun cümleler farklı olmalıdır.

Bir uzun metrajlı film senaryosunda çok karakter olmalıdır. Düşünün ki bir hırsız yazmanız gerekti. Hırsızın konuşmalarını iyi tahlil edip, mümkünse mesleği hırsızlık olan birisi ile sohbet edip onu tanımak gerekir. Tabiî senaryo yazarlarının büyük kısmı gözlemleyerek yazarlar. Daha önce çekilmiş filmlerdeki benzer rolleri incelerler. Birazını da oyuncaya bırakırlar. 

İnsanlar etraflarında olup bitenin, manzaranın, olayların büyük kısmını kaçırırlar. Bazı insanların hafızalarında daha çok bilgi vardır. Yaşadığı, duyduğu, gördüğü önemli olayları hafızasında tutmuştur. Marangozla bir iki saat sohbet etseniz size mesleğini öğretemez, fakat o meslekle ilgili sizin yazmanızı sağlayacak çok bilgiyi size verir. 

Bir çok meslek sahibi de mesleği ile ilgili sohbet etmeyi çok sever. 

Okunma Sayısı: 354
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi

    ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

    Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır

    Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

    Ordu'da dev dalgalar 4 metreye ulaştı

    'Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir'

    ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti

    'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı

    Serbest bırakılan İsrailli esir Gritzewsky: Netanyahu arkadaşlarımızın ölüm emrini verdi

    İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

    Yatırım ve yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırmışlardı: İzmir merkezli suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi

    Trump: Filistin'i resmen tanıma kararıyla ilgili İngiltere ile aynı fikirde değiliz

    Putin: Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askeri bulunuyor

    Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

    Trabzon-Akçaabat'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı
    Genel

    Ekonomide ürkütücü raporlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.