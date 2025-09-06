Karakter yazmak

Bir hikâye, roman, senaryo yazarken yazar bazı karakterleri olayların içine dâhil eder. Olayları ileriye götüren bu karakterlerin inandırıcılığı, sempatikliğidir.

Yazar karakteri iyi tanımalıdır. Tanımadığı birisi hakkında yazması inandırıcı olmaz. Kimsenin tanımadığı birini yazarken de bu böyledir, tanınan birisini yazarken de böyledir. Örneklendirirsek, Evliya Çelebi ile ilgili bir film veya dizi çekilmesi düşünüldüyse yazacak olan senaristin öncelikle ön araştırma yapması gerekmektedir. Yaşadığı devir, gezdiği ülkeler ve şehirler (Kaynaklarda 257 şehir gezdiği yazar.) hayatı, ailesi, eğitimi, kişiliği, seyahate başlaması, (Gördüğü bir rüya üzerine seyahatlerine başlamıştır.) ilk gezdiği yerler, Seyahatname kitabı (17. Y.Y. içinde 42 yılda yazdığı 10 cilt), vs. Bu konularda ön araştırmasını yaptıktan sonra gezmenin nasıl bir duygu olduğunu anlaması için yazarın mümkünse Seyahatname'de geçen yerleri gezmesi gerekmektedir. Yolculuk deneyimi yaşamalıdır.

Senaryo yazarlarının büyük kısmının yazmak dışında başka bir mesleği vardır. Son zamanlarda Senaryo Grupları oluşturarak dizi senaryoları yazmaktadırlar. Bunlar bu süre içerisinde başka iş yapmamaktadırlar. Yaşarken, okurken, dinlerken… yazarların genel kültürleri oluşmaktadır. Bu kültürlerine yazma sürecinde çok ihtiyaçları olmaktadır.

Öğretmenler bazen öğrenciye der ki, “Bildiğin bir soruyu tahtaya yaz ve cevaplandır.” Din dersi öğretmenleri bildiğin bir sureyi oku derdi. Yazmak için ilk denemelerde bunun yapılması gerekir. Bildiğiniz bir şey hakkında yazınız. Ben senaryo eğitiminde kursiyerlere, çoklukla yaşadığınız komik veya her hangi bir hatıranızı senaryo haline getirerek yazın derdim. Kendi hayatlarınızın dışındaki konular için çok daha fazla araştırma yapmanız gerekmektedir.

Askerliğini yapmamış birisinin askerlerin yaşantısı ile ilgili bir film senaryosu yazmak yerine, yaşadığı bildiği bir konuyu yazması daha mantıklıdır.

Filmi seyredenler veya kitabı okuyanlar yazarın karakter hakkında bildiğinin çok az kısmını bilirler. Buz dağının görünen kısmı gibi... Yazma öncesi karakterler hakkında çok detaylı bilgiler edinmeniz onu güzel yansıtmanızı sağlayacaktır.