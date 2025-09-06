"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Karakter yazmak

Ali BEYKOZ
06 Eylül 2025, Cumartesi
Bir hikâye, roman, senaryo yazarken yazar bazı karakterleri olayların içine dâhil eder. Olayları ileriye götüren bu karakterlerin inandırıcılığı, sempatikliğidir.

Yazar karakteri iyi tanımalıdır. Tanımadığı birisi hakkında yazması inandırıcı olmaz. Kimsenin tanımadığı birini yazarken de bu böyledir, tanınan birisini yazarken de böyledir.  Örneklendirirsek, Evliya Çelebi ile ilgili bir film veya dizi çekilmesi düşünüldüyse yazacak olan senaristin öncelikle ön araştırma yapması gerekmektedir. Yaşadığı devir, gezdiği ülkeler ve şehirler (Kaynaklarda 257 şehir gezdiği yazar.) hayatı, ailesi, eğitimi, kişiliği, seyahate başlaması, (Gördüğü bir rüya üzerine seyahatlerine başlamıştır.) ilk gezdiği yerler, Seyahatname kitabı (17. Y.Y. içinde  42 yılda yazdığı 10 cilt), vs. Bu konularda ön araştırmasını yaptıktan sonra gezmenin nasıl bir duygu olduğunu anlaması için yazarın mümkünse Seyahatname'de geçen yerleri gezmesi gerekmektedir. Yolculuk deneyimi yaşamalıdır.

Senaryo yazarlarının büyük kısmının yazmak dışında başka bir mesleği vardır. Son zamanlarda Senaryo Grupları oluşturarak dizi senaryoları yazmaktadırlar. Bunlar bu süre içerisinde başka iş yapmamaktadırlar. Yaşarken, okurken, dinlerken… yazarların genel kültürleri oluşmaktadır. Bu kültürlerine yazma sürecinde çok ihtiyaçları olmaktadır.

Öğretmenler bazen öğrenciye der ki, “Bildiğin bir soruyu tahtaya yaz ve cevaplandır.”  Din dersi öğretmenleri bildiğin bir sureyi oku derdi. Yazmak için ilk denemelerde bunun yapılması gerekir. Bildiğiniz bir şey hakkında yazınız. Ben senaryo eğitiminde kursiyerlere, çoklukla yaşadığınız komik veya her hangi bir hatıranızı senaryo haline getirerek yazın derdim. Kendi hayatlarınızın dışındaki konular için çok daha fazla araştırma yapmanız gerekmektedir.

Askerliğini yapmamış birisinin askerlerin yaşantısı ile ilgili bir film senaryosu yazmak yerine, yaşadığı bildiği bir konuyu yazması daha mantıklıdır. 

Filmi seyredenler veya kitabı okuyanlar yazarın karakter hakkında bildiğinin çok az kısmını bilirler. Buz dağının görünen kısmı gibi... Yazma öncesi karakterler hakkında çok detaylı bilgiler edinmeniz onu güzel yansıtmanızı sağlayacaktır.

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump, Venezeula'yı da tehdit etti: "Uçaklarınızı düşürürüz"

    8 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı

    Avrupa Birliği Komisyonu: Soykırıma karşı tek ses olamadık - BM: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli

    Yargı reformuna ihtiyaç var

    KKM emeğimizi de yemeğimizi de çaldı

    Demokrasiye sahip çıkma zamanı

    Çok partili siyasî hayat sona mı eriyor?

    2026 baharında baskın seçim gelebilir

    Yargılamalar tutuksuz yapılmalı

    "İsrail'in bizi durdurmaya yönelik her girişimi yasa dışıdır"

    102 yaşında Fuji Dağı'nın zirvesine tırmandı

    Meteoroloji yurdun kuzeybatı kesimlerini uyardı

    KPSS süreci 7 Eylül'de başlayacak

    YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: Kongreler sürecek

    "Hindistan ve Rusya'yı en karanlık ve derin Çin'e kaptırdık"

    Hac başvuruları bugün sona eriyor

    Müsbet hareket nedir? -2

    Fransız Milletvekili Mesmeur: Gazze’de yaşananlar, videoya alınan ilk soykırım!

    Kırtasiye fiyatları uçtu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    8 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı
    Genel

    2026 baharında baskın seçim gelebilir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrasiye sahip çıkma zamanı
    Genel

    Çok partili siyasî hayat sona mı eriyor?
    Genel

    Avrupa Birliği Komisyonu: Soykırıma karşı tek ses olamadık - BM: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli
    Genel

    KKM emeğimizi de yemeğimizi de çaldı
    Genel

    Yargı reformuna ihtiyaç var
    Genel

    Trump, Venezeula'yı da tehdit etti: "Uçaklarınızı düşürürüz"
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.