"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Spor dünyası!

Ali BEYKOZ
30 Ağustos 2025, Cumartesi
Bu hafta çok farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Yıllar önce Yeni Asya Gazetesinde “Spormarket” köşesinde spor yazıları yazardım.

Spor seyretmeyi, takip etmeyi seviyordum. Sadece futbol yazmıyordum. Basketbol, voleybol, güreş, halter… Neredeyse tüm branşlarını takip edip yazıyordum. Bu spor takibi 4 Nisan 2015 tarihine kadar sürdü. Bir takımın deplasmanda galip geldiği müsabaka sonrası yola çıkan takım otobüsünün kurşunlanmasının üzerine spor merakım bir anda azalmaya başladı. Kurşun, arabayı süren şoföre sıkılmıştı. Aslında bir cinayet değil âdeta katliam düşünülmüştü. Bu olayın faili veya failleri bir türlü bulunup açıklanmadı. Böylesine bir düşmanlık anlaşılır bir durum değil. 

Bu süre içerisinde futbolu, millî maçlarda ve açık kanalda yayınlanırsa Avrupa maçlarında seyrettim. Artık futbolun gerçekliğine çok inanmıyorum. Geçenlerde sosyal medyada bir video önüme geldi. Bir takımın lehine olan altı hatadan bahsediyordu. Bir yorumda da aleyhine olan hatalardan bahsediyordu bir taraftar. “Var” olmasına rağmen olmayacak hatalardı bunlar. Gerçi “Var” her durumda devreye girmiyormuş. Bu durumda yaklaşık on veya on iki hata… Doksan dakikalık bir maçta hakem on iki hata yapıyorsa bu yedi buçuk dakikada bir hata demektir. On hata varsa dokuz dakikada bir hata demektir. Bu çok fazla değil mi? Bu kadar çok hata yapan bir hakemin maç yönetmemesi lâzım. Sporda hakemin bir hatası bile aleyhinde olan takım için mağlubiyet olabilir. Hakemlerimizi mi iyi yetiştiremiyoruz veya iyi hakemlerimiz mi yok? Anlaşılır bir durum maalesef değil.

Hakem meselesini Türkiye Futbol Federasyonu mutlaka çözmeli. Başka ülkelerin maçlarını bazen seyrediyorum. Başka ülkenin hakemleri maçta çok hata yapmıyorlar. Hakkaniyet çerçevesinde kararlar veriyorlar. Bu hakkaniyet, futbolu sevdiriyor. Seyreden mutlu, sahada mücadele eden sporcu mutlu, teknik heyet mutlu… 

Basketbol ve voleybol maçlarında bazı durumlarda video yardımcı hakem devreye girmektedir. Görüntüler hakemler tarafından seyredilerek bazen hakemin vermiş olduğu karar değişmektedir.   

Futbolda var sisteminin çalışması; var korner, taç, sarı kart ve kırmızı kart gerektirmeyecek, ceza sahası dışındaki hiçbir faule etki etmiyor ve bunun için hakemi uyarmıyor. Hafta içinde Beşiktaş’ın oynadığı Avrupa maçında ilginç bir olay oldu. Beşiktaş’ın rakip takım oyuncusu yere düştü. Hakem faul verdi. Beşiktaşlı oyuncu itiraz edince sarı kart ile cezalandırıldı. Bu durumda teknik direktörün hakeme bu pozisyonu incelemelisiniz deme yetkisi olsa büyük ihtimal faul iptal olup sarı kart olmayacaktı. 

Futbolda bu uygulansa seyir zevki azalır deseler de hakkaniyet açısından doğru bir sonuca ulaşılabilir. Teknik adam inandığı bir pozisyonda hakeme itiraz edebilmeli ve video yardımcı hakem devreye girmeli. Pozisyonu sadece baş hakem değil dördüncü hakem beraberce izleyip kararı ortak vermeli. 

Avrupa’da ülkemizi temsil eden bütün kulüplerimize başarılar diliyorum. Umarım bu sene kulüplerimiz çeyrek final, yarı final ve final oynayarak futbolumuzu ileriye taşırlar. 

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

    Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı

    Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    50 ülkeden 150 İslam alimi katıldı: Gazze konferansının sonuç bildirgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okundu

    Gazze Tezkeresi TBMM’de kabul edildi: Tüm ülke parlamentolarına İsrail ile ilişkileri sonlandırma çağrısı

    İtirazlar 1-5 Eylül'de: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili ''sözlü'' sınav sonuçları açıklandı

    Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    Eski BM Raportörü: Gazze'de soykırım işleniyor; "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerekiyor!

    İlk zil "uyum" eğitimleri için 1 Eylül'de çalacak

    "Vira Bismillah" için her şey hazır

    İngiltere, İsrailli yetkilileri Londra'daki savunma fuarına davet etmedi

    Çanakkale'deki yangınlarda 7039 hektar alan zarar gördü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Adını yazabilen üniversiteli oldu
    Genel

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı
    Genel

    Kuraklık had safhada
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Düzce’de manevî yatırım haftası
    Genel

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor
    Genel

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.