Bir söz vardır, “Yazmayı bilmek için okumayı da bilmek gerekir” der Guy Depord.

Yavuz Bülent Bakiler, “Kitapsız ve kütüphanesiz Müslüman-Türk evi olamaz! Kitapsız ve kütüphanesiz bir ev mağara karanlığından farksızdır” demiştir.

Kitap okumayanların bahaneleri ise çoktur: Vaktim olmuyor. Fakat cep telefonunda, sosyal medyada geçirdiği saatlerin beşte birini kitap okumaya ayırsa yeterlidir. Veya şu bahaneler sırlanır. “Kitap okumak sıkıcı.” “Kitaplar çok pahalı.” "Çok okuyan kafayı yer.” "İşleri yoluna koyayım okurum.”

Bizim mutlaka her gün; Kur’ân-ı Kerîm, hadis-i şerifler, Risale-i Nur okumamız gerekmektedir.

Ayrıca farklı sahalarda da kitaplar okumamız elzemdir.

Ankara Yeni Asya Bürosuna uğradığım zaman yeni çıkan kitap varsa mutlaka alırım. Geçenlerde bana bir romandan bahsettiler, 1. Baskısı Eylül 2025'te yapılmış. Yazarı Bahadır Asya, ismi Çalı…

Bir solukta okudum… Özellikle 231. sayfadan sonrasını adeta gözlerim yaşararak okudum. Yeni Asya gazetesinin önemini bir defa daha anladım… “Daha doğrusu hocam, gazeteyle kendimi korudum” sözü anlatılan konu ile önemli hale geliyor…

12 Eylül sonrası gözlerimin önünden geçti… Ben o yıllarda üniversitede öğrenciydim ve o gün fizik dersinden vizemiz vardı… Yazar, İbrahim Hocayı, Ömer’i, Mestan Dayı’yı ve diğerlerini anlatmış… Ben kendi yaşadıklarımı hatırladım.

İlk olarak sıkıyönetim tarafından 4 Ekim 1980’de Yeni Asya gazetesi kapatıldı. 14 Kasım’da Yeni Nesil ismiyle tekrar yayın hayatına başladı. Bazı fedakâr okuyucuların sanki bu gazete her gün evlerine gelmiş gibi parasını gazeteye verdiklerini biliyorum. Yeni Nesil de kapatılınca Tasvir gazetesi... Sıkıntılı ve zor yıllardı. Bizler o yıllarda üniversite öğrencisi olarak olanları yaşıyor ve izliyorduk.

Çalı romanı bunlardan da bahsediyor. Eskiden Yeni Asya olarak çok roman ve hikâye kitapları çıkardı. Lise yıllarında bizlere okuma sevgisi veren romanlardı bunlar… Yeni romanları bekliyoruz.

Yazarı Bahadır Asya’yı tebrik ediyorum, güzel bir eser yazmış…

Yeni Asya Neşriyat Koordinatörü Abdullah Eraçıkbaş’a ve onun şahsında Yayınevine teşekkür ediyorum bu eseri yayın hayatına kazandırdıkları için.

Kitabın editörleri İsmail Tezer ve Yasir Özer’i tebrik ediyorum yazar ile çalışarak ortaya güzel bir kitabın çıkmasında ki katkılarından dolayı.

Sayfa ve kitap tasarımındaki emeğinden dolayı Mücahit Ak’ı tebrik ediyorum.

Ayrıca kitabın hazırlanmasında, basılmasında emek veren isimsiz kahramanları da unutmamak lâzım. Allah hepsinden razı olsun…

Bize düşen “ÇALI” romanını almak, okumak ve okutmak...