ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Ali BEYKOZ
11 Ekim 2025, Cumartesi
Bu hafta bazı tanınan, filmleri çevrilen roman kahramanlarının özelliklerinden bahsetmek istiyorum.

Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle tarafından yazılan bir karakterdir. Uzun boylu, geyik avcısı şapkası takıp uzun gri pelerin giyen biri şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca soğukkanlı, titizdir. Dikkatlidir ve gözlem yeteneğine sahiptir.

Hercule Poirot, Agatha Christie tarafından yazılan bir karakterdir. Bıyıkları ile meşhurdur. Düzen takıntısı vardır, ufak tefektir, emekli bir dedektiftir ve Belçikalıdır. 

Agatha Christie tarafından oluşturulan Miss Marple karakteri, gösterişsiz, eski tarz yün ceket ve etek giyen boynuna eşarp bağlayan başında ufak bir fötr şapka takan, meraklı ve gözlem yeteneği olan yaşlıca bir kadındır.

Belirli özellikler bunları takviye eder. Sherlock Holmes pipo içer  ve bu onun en tanınan simgesi olarak kullanılır. En küçük ayrıntıları bile fark eder. İnsanların elbiselerinden davranışlarından veya eşyalarından yola çıkarak geçmişleri, nerden geldikleri hakkında çıkarım yapabilir. Kimya, anatomi, adlî tıp gibi alanlarda bilgi sahibidir. Keman çalar. Duygusal ve estetik zevkini öne çıkarır. Hafızası çok kuvvetlidir, önemli bilgileri ve olayları unutmaz.

Hercule Poirot insan psikolojisine ve mantıkî akıl yürütmeye güvenir. “Küçük gri hücrelerimizi çalıştırmalıyız.” en meşhur sözüdür. Her ayrıntıyı birbirine bağlar. Kimin, neden yalan söylediğini çözmekte ustadır. Olayı değil insanı anlamaya odaklıdır. Suçlunun kim olduğunu genelde mantıksız görülen kısımdan çıkarır. Takıntılı bir şekilde düzenli ve temizdir. Simetri hastasıdır, kravatının yamuk olmasına dayanamaz. Kısa boyludur, kıvrımlı bıyıklarına özel bakım yapar, her zaman şık giyinir. Takım elbise baston ve eldiven… Delilleri zihninde işler, genellikle topluluğun önünde ve dramatik bir final konuşmasıyla suçluyu veya katili açıklar.

Miss Marple yaşlı bir İngiliz köy kadınıdır. Çiçeklerle ilgilenir, örgü örer, çay içer, karmaşık cinayetleri çözebilecek kadar gözlem gücüne sahiptir. Olayları mantık yürüterek değil, benzerlikler üzerine kurar. Küçük ayrıntılardan insan karakteri okuma yeteneği vardır. Hayatı boyunca yaşadığı ortamda dedikoduları, kusurları gözlemlemiştir ve aklında tutmuştur. Kibar, nazik, sabırlıdır. Sessiz zekâsıyla suçluları köşeye sıkıştırır.

Bunların dışında kuvvetli, yakışıklı, güzel gibi göreceli nitelikleri karakterlere yüklemeye gerek yoktur.

