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17 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Çabalamak ve ötesi

Ali BEYKOZ
17 Mayıs 2025, Cumartesi
Her ne iş yapacaksak veya yapmak istiyorsak o konuda daha çok çabalamalıyız...

Geçenlerde bir kitap elime geçti, kitapta Türk tiyatrosunun Batılı anlamda kurucusu olarak kabul edilen Muhsin Ertuğrul anlatılıyordu. Aynı zamanda sinema alanında da ilk önemli katkıları sağlamış bir isim… 1922-1939 yılları arasında Türkiye’de film yapan tek kişi…

1892-1979 yılları arasında yaşamış, 17 yaşında tiyatrocu olmaya karar vermiş. 1911 yılında tiyatro konusunda bilgilerini arttırmak için Paris’e gitmiş. 1912 yılında Türkiye’ye dönmüş. 1913 yılında tekrar Paris… 1916 yılında Berlin’e gitmiş. 1917'de Türkiye’de bir oyunda oynayıp 1918 yılında tekrar Belin'e gitmiş. Türkiye’ye geldiğinde tekrar bir etkinliğin içinde yer almış. 1919 yılında Berlin’de bir film şirketi kurmuş. 1924 yılında İsveç’e gitmiş. 1925 yılında Sovyetler Birliğine gitmiş orada iki film çevirmiş. Bu arada Türkiye’de bir çok çalışmanın içinde. 1960 yılında Amerikan Hükümeti’nin davetlisi olarak bu ülkeye gitmiş.

Ortaya koyduğu çalışmalardan bağımsız olarak, demek istediğim tiyatro ve sinema konusunda bilgisini arttırmak için sürekli bir çabanın içerisinde olmuş. 

Birçok tiyatro ve sinema oyuncusunun hayatını incelesek bu tarz çabaları onların hayatlarında da görürüz.

Hatta tüm meslekler için bu tarz çabaların hikâyeleri vardır. Hiçbir meslek tam öğrenilmez. Öğrenilmeye çabalanır. Doktorlar hayatları boyunca makaleler okuyup yeni gelişmelerden haberdar olmaya çalışırlar. Mühendislerde öyle. Yıllar önce çelik şeritlerle ölçülen mesafeler artık yeni icat edilen aletlerle doğruluk payları daha hassas olarak ölçülmektedir. Logaritma cetvelleri ile yapılan hesaplar bilgisayarlarda tabletlerde çözülmektedir.

Oyuncu veya yazar olmak isteyen arkadaşlar da çabalamanın içinde olmak zorundadır. İstemek tabiî ki ilk şarttır. İstemediği bir işi insan niye yapsın ki? İkinci adım okumaktır. Yapacağı işle ilgili kitaplar okumalıdır. Yazmak bunun bir adım daha ilerisidir.. 

Geçen hafta vermiş olduğum e-mail ([email protected]) adresine yazacağınız her konu titizlikle incelenerek size dönüş yapılacaktır. Yeni Asya TV YouTube kanalı hakkında her türlü görüş ve önerilerinizi bekliyoruz...

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