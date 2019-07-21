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21 TEMMUZ 2019 PAZAR - YIL: 50

Ankara için okuma vakti

Ali Derviş TÜRKMEN
21 Temmuz 2019, Pazar
Zamanın ahir zaman olduğu, her türlü müstehcenliğin yaygınlaştığı bu zamanda o güzel gençler ortak bir gayede Ankara’nın Ayaş ilçesinde bir araya geldiler.

İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin, mutlak bir şevkle katıldığı programda sorumlu abilerin öğrenciler ile uyumu takdire şayandı. Yoğun talebin olduğu programımıza tesislerimizin kapasitesinden dolayı katılamayan kardeşlerimiz haklarını helâl etsin. Varlığımızın sorgulandığı, mutlak ye’sin kalplere yerleştiği bugünlerde oralarda olarak dostlarımıza güven vermenin ve düşmanımız olan ye’se karşı dik durmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri’nin dersini okuyan biz Nur Talebesi gençler uhuvvet, meşveret, adalet, demokrasi, cumhuriyet kavramlarını bir kez daha idrak ettikten sonra, iman bataryalarını şarj etmenin sevinci içindeyiz Rabbim bizlere nice böyle güzel programlarda bulunmayı nasip etsin. Şevk-i mutlağı damarlarımızın her zerresine alarak, yeni hizmetlerde daima Saidler, Musablar, Zeydler, Halid bin Velidler, Tahir’ler, Zübeyir’ler olarak en ön safta her zaman hazır olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Programa katılan ağabey ve kardeşlerimizden Allah ebeden daimen razı olsun...

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı Ankara yaz okuma programı, 24 Haziran - 5 Temmuz arasında Ayaş Asyayla tesislerinde ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program yaş gruplarına göre pedagojik olarak Risale-i Nur çerçevesinde hazırlandı. Program “Barla Rehberi” ve “Barla Sıddıkları” kitaplarının yazarı Ahmet Özdemir’in rehberliğindeki 2 günlük Barla gezisi ile son buldu. Programa katılan gençler programdan memnuniyetlerini ifade ederek ayrıldılar.

Tarık Ensar Durmuş (18) – Adana

Programa Adana’dan katıldım. Gayet güzeldi. Daha önce de programa katıldım, ama bu kadar rahat olmamış ve memnun kalmamıştım. Hem sorumlu abilerimizden hem de programa katılan ağabey ve kardeşlerimizden Allah razı olsun. Uzak yerlerden gelmemize rağmen sorumlu abilerimizin samimiyetiyle sanki yıllardır Ankara’daymışız gibi hissettik. Program bize çok şey kattı, ufkumuzu genişletti. Katılan ve düzenleyen herkesten Allah razı olsun.

Enes Hundur (19) – İstanbul

Program yaptığımız Oltan Tesisleri’ni gerçekten çok beğendim. Hem manzarası, hem ortamı, hem de tabiî hayatı beni çok etkiledi. Her şeyiyle güzel bir program geçirdik. Program sorumlusu abilerimizin samimiyeti ise ayrıca güzeldi. Allah hepsinden razı olsun. Nice programları beraber geçirmek duâsıyla...

Şükrü Kalı (23) – Ankara

Katıldığım en güzel programlardan biriydi diyebilirim. Uhuvvet ve muhabbeti damarlarımıza kadar hissettik. Elhamdülillah okumalarımız, müzakereli derslerimiz ile dolu dolu bir program geçirdik. Şehirden uzak bir yerde olan tesislerimizde güneşin doğuşunu ve batışını izleme, tabiatı tefekkür etme fırsatını bulduk. On gün boyunca tabiat ve Nurlar ile beraber olmanın lezzeti tarif edilemezdi. Programa katılan kardeşlerle gelecek sene de buluşmak üzere sözleştik. Allah herkesten razı olsun.

Furkan Kurt (19) – Konya

Program benim açımdan dolu dolu geçti. Günlük yaşantının kargaşasından uzak bir mekânda program vesilesiyle doğrularımı ve yanlışlarımı muhasebe etme imkânı buldum. Bize bu imkânları sağlayanlara çok teşekkür ediyorum.

Mehdi Aslan (22) – Bitlis

Öncelikle program çok güzel geçti. Okumalarımızda ve müzakereli derslerde Risale-i Nur’la alâkalı eksiklerimizi tamamladık. Tesislerimizde yapılan programa her yaştan katılım olduğu halde program başından sonuna kadar düzenli bir şekilde devam etti. Program sorumlusu ağabeylerimiz bize her konuda yardımcı oldular. Katıldığım ilk okuma programı olmasına rağmen ağabey ve kardeşlerimizin samimiyeti sayesinde programa çok çabuk uyum sağladım. Gelecek sene de inşallah katılacağım. Programı düzenleyen ve programa katılan herkesten Allah razı olsun...

Yasir Özer - Ali Derviş Türkmen

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