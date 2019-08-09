Adalet Peygamberinden (asm) mesajlar

Doktor Allah’ın Şafi, matematikçi Mukaddır, sanatkâr Sani’, ekonomist Rezzak, hijyenci Kuddüs, hakim Adil isimlerine mazhardır. Tabiî ki, kendi istidadına kabiliyetine, çalışmasına, gayretine, kesbine göre…

Alemlerin Rabbi olan Yaratıcımızın sonsuz Esma-i Hüsnası’na en yüksek seviyede mazhar olan Peygamberimizdir (asm).

Keza, Âdil ismine de en yüksek seviyede mazhar oldu. Adalet Peygamberi Hz. Muhammed (asm) Âdil ismine hem mazhar oldu, hem adaleti fiilen uyguladı, hem de adalet hakkında güzel, veciz sözler söyledi.

Adalet mesajlarından bazıları:

* “Müslüman Müslümana zulmetmez ve onu zalimin eline bırakmaz.” (Buharî, Mezalim: 3; Müslim, Birr: 59)

* ”Kimse kendi suçundan başkası ile suçlanamaz” (Veda Hutbesi)

* ’’Aleyhinizde de olsa insanlara karşı adaletli davranın.” (C. Sağir: 630)

* “Sizden evvelki toplumların helâk olmalarının başlıca sebebi, aralarında itibarlı bir kimse suç işlediği zaman ona dokunmamaları; zayıf ve kimsesiz biri suç işlediğinde ise onu cezaya çarptırmaları olmuştur. Allah’a yemin ederek söylüyorum ki, şayet bu hırsızlığı kızım Fâtıma da yapsaydı mutlaka onun da elini keserdim.” (Buhârî, Hudûd, B. ll; Müslim, Hudûd, H. No 8-11)

* ”Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.” (Veda Hutbesi)

* Zalimlerinizin elini, mazlûmlarınızdan çektirin.” (C. Sağir: 630)

* ”Adaletle iş gören kimseye müjdeler olsun!” (C. Sağir: 2591)

* ”Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa daha güzeldir.” (C. Sağir: 2747)

* “Elinizden geldiği kadar Müslümanlardan cezaları kaldırmaya çalışınız. Elinizde beraat etmesi için delil varsa, maznunu serbest bırakınız. Çünkü hâkimin afta yanılması, cezalandırmada yanılmasından daha iyidir.” (Tirmizî, Hudûd, B. 2.)



