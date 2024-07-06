"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bediüzzaman amelde Şâfi’idir ve her meselede ona uymuştur

Ali FERŞADOĞLU
06 Temmuz 2024, Cumartesi
Bir kardeşimiz seferlerin, gezilerin sıklıkla yapıldığı yaz dönemi vesilesiyle, “Bediüzzaman ve bazı talebeleri seferilikte de dört rekatlı namazlı kısaltmamış, dört kılmıştır, deniyor. Şahsen sıklıkla sefere çıkıyorum, Bediüzzaman’a uyarak tam kılabilir miyim?” şeklinde bir sual yöneltti.

Bunu anlamak için müçtehid, içtihad ve mezheplerin hakikatlerini anlamamız gerekir: “Asırlara göre şeriatlar değişir; belki, bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hâtemü’l-Enbiyâdan sonra, Şeriat-ı Kübrâsı her asırda, her kavme kâfi geldiğinden, muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Fakat, teferruâtta bir derece ayrı ayrı mezheblere ihtiyaç kalmıştır. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mîzaçlara göre ilâçlar tebeddül eder; öyle de, asırlara göre şeriatlar değişir, milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder. Çünkü, ahkâm-ı şer’iyenin teferruât kısmı ahvâl-i beşeriyeye bakar, ona göre gelir, ilâç olur.”1

Kur’an ve Sünnet-i Seniyeden hüküm çıkarma yetkisine sahip olan mezhep imamları, müçtehidler kendi kafalarına göre hüküm koymazlar, koyamazlar. Var olan mestur hükümleri, “zaman, mekân, imkân ve şart ve mizaç/fıtrat/yapılara” göre ortaya çıkarırlar. Zira, “Ahkâm-ı İlâhiye, mezheblere, hikmet-i İlâhiyenin sevkiyle ittibâ edenlere göre değişir; hem, hak olarak değişir ve herbirisi de hak olur, maslahat olur.”2

Yirmiyedinci Söz’ün yazılmasının temel esprisi “Dört mezhep haktır, herkes kendi mezhebinin peşinden gitmelidir.” Bediüzzaman seferilik meselesini de İçtihad Bahsinde içtihat etmiş, noktayı koymuş; tartışmaları bitirmiştir: “Bir hükmün hikmeti ayrıdır, illeti (sebebi) ayrıdır. Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir, îcâba, îcâda medar değildir. İllet ise vücûda medardır. Meselâ, seferde namaz kasredilir. İki rekât kılınır. Şu ruhsat-ı şer’iyyenin illeti seferdir. Hikmeti ise meşakkattir. Sefer bulunsa, meşakkat hiç olmazsa da namaz kasredilir. Çünkü, illet var. Fakat sefer bulunmasa, yüz meşakkat bulunsa, namazın kasredilmesine illet olamaz...3 Yâni, bir amel, ibadet hikmet ve maslahat var diye yapılmaz, sebep varsa yapılır. Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebep olabilir. Evinde hasta veya malül olan kişi, dört rekatlı namazları iki kılamaz. Ayakta duramazsa oturarak, oturarak kılamazsa yatarak, yaslanarak dört kılacaktır.

Görüldüğü gibi Bediüzzaman’ın içtihadı hiçbir yorum ve tereddüde meydan germeyecek şekilde açık ve nettir. Ayrıca, Hanefilerin içtihadını benimsemiştir. Kafa karışıklığına gerek yoktur. 

Dipnotlar: 

1-Sözler, Enst./intr., s. 447.;

2-Age.; 3-Sözler, s. 444.

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail işgale devam edecek

    Z kuşağını omurga hastalıkları bekliyor

    Değersizleşen öğretmen yeterli eğitim veremez

    Gazze’nin %90’ı yerinden edildi

    Marketin enflasyonu TÜİK’ten 4 kat fazla

    Hani rasyonel zemine dönülecekti?

    Enflasyon kime göre düştü?

    Havalimanlarında yeni dönem

    Fransa, Portekiz'i eledi

    Zamlara tepkiye dahi engelleme geldi

    Doğu Türkistanlılar iade mi edilecek?

    “Pandemiler Yüzyılı” kapıda

    Esenler'deki 6 katlı bina boşaltılarak mühürlendi

    'En büyük pişmanlığım Netanyahu'nun Gazze'de yaptıklarını engelleyememek'

    Esir takası önerisini görüşmek için Doha'ya gitti

    Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da faaliyete geçti

    İngiltere Başbakanı istifa etti

    Hamas ateşkese yönelik son girişime olumlu yanıt verdi

    Kırgızistan'da darbe girişimi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye geçiş planı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman amelde Şâfi’idir ve her meselede ona uymuştur
    Cevher İLHAN

    “Payızda cüceler sayıldı” mı?
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Elmas kılıç ve cam şişeler
    Ömer Örtlek

    Medine İrfaniye Medresesi’nde Risale-i Nur sohbeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Fransa, Portekiz'i eledi
    Genel

    Marketin enflasyonu TÜİK’ten 4 kat fazla
    Rüstem GARZANLI

    Bediüzzaman’ın Van hayatı ve esaret yolculuğu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.