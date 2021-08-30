Bir kişi şahs-ı maneviyi etkileyemez

Bir sefer psiko-sosyal kaideye göre kişi, cemaati, şahs-ı maneviyi etkileyemez, yönlendiremez, manipüle edemez.

Şahıslar yüz dahi de olsa bir şey yapamazlar: “Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vahit idi… Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır. Hâkim, ruh-i cemaatten çıkmış az mütehassıs, sağırca, metin bir şahs-ı manevîdir ki, şûrâlar o ruhu temsil eder.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Sünûhat, s. 486)

“Şu zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa… mağlûptur.” (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 425)

Evet, “Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir. İstibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kânunu kendi keyfine tâbî edebilir, hak kuvvetin mağlûbu...” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 38)

Bediüzzaman, “Nur cemaatinde meşveret ve istişare esastır. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 23) Ve “Her meselemizde emir, Risâle-i Nûr’un şahs-ı mânevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.” (Bediüzzaman Said Nursî, Hizmet Rehberi, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 175)

Kaldı ki, etkileme, manipüle “emir komuta zinciri”nin hakim olduğu kuruluşlarda geçerlidir.

Takip edelim: “Evet, mahkemede ispat ettiğim gibi, “Şerefler, müsbet hayırlar, maddî manevî ganimetler orduya, cemaate verilir, tevzi edilir; kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir” diye bir kaide-i hakikatle, “Kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal’e verilmez; belki kusurlar, hatalar yalnız ona verilir” diye, beni onu sevmemekle itham edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla itham edip, onlara hain-i millet nazarıyla bakıyorum. Bu hakikati mahkemede ispat ettiğim gibi, onun muannid dostlarına da ispat etmeye hazırım. Ben, bu mübarek milletin bahadır ordusunun milyonlar efradı ve zabitlerini severim; hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Benim karşımdaki garazkâr muarızlarım, birtek adamı sevmek yolunda milyonlar efrada manen ihanet, belki adavet ediyorlar. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 247)