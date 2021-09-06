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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çifter tabanca, çifter telefon!

Ali FERŞADOĞLU
06 Eylül 2021, Pazartesi
Büyükler (Ve dahi bazı Karadenizliler) çifter tabanca taşırdı. Son zamanlarda da “şiddet”in şiddetle artmasıyla silâhlanma hız kazandı. Devlete, bilhassa adalet mekanizmasına güvenmezse, kendi hakkını kendisi arıyor!

Şiddete yönelten ikinci tehlike: Çifter telefon. Herkesin elinde nerede ise çifter telefon var. Birinden film, maç, diğerinden oyun izliyor! Onlar da “şiddete” yönlendiriyor! 

Bu büyük, çok büyük bir tehlike ve kayıptır. Değil gençlerin, büyüklerin ellerinde bile kitap yok! Çifter telefon var! Adeta onların karşısında büyülenmişler.  

His yok, hareket yok, sosyalleşme yok, gelişme yok, öğrenme yok; anne-baba, kardeş, akraba, komşu, kısaca akranlarıyla hemcinsleriyle iletişim yok! Şakalaşmaları dehşet verici. Hitapları küfür ve argo. 

Dijital Denge Derneği, “Koronavirüs salgın dönemi yaşama alışkanlıklarımızla birlikte dijitale daha bağımlı halde geldik” diyor. 2021’de Türkiye’de internet kullanıcı sayısının 3.7 milyon ile % 6, sosyal medya kullanıcı sayısının ise 6 milyon ile % 11 arttığı görülüyor… Ocak 2020’de internette geçirdiğimiz ortalama zaman 7 saat 29 dakikayken, Ocak 2021 verilerine göre günde ortalama 7 saat 57 dakikayı internette, 2 saat 57 dakikayı ise sosyal medyada geçiriyoruz. Peki en sağlıklı ilişkimizin ekranlarımızla olduğu bu dönemde, yaşadığımız fizyolojik ve psikolojik sıkıntılar neler? 

Dijital Denge Derneği dijitalzedelere 6 teklifte bulunuyor; dinlersek kendi hesabımıza, milletin de hesabına, ahiret hesabına iyi ederiz: 

Dijital abur-cuburla beslenmeyin. 24 saat içerisinde çevrimiçi dünyada ne tükettiğinizi not alın, gereksiz gördüğünüz muhtevaları ertesi gün daha az izlemeye ve/veya okumaya çalışın. Derin nefes almak, gerinmek, spor gibi bedeninizi dinlendirecek ve direncini arttıracak aktiviteleri hayatınıza dahil edin. Dengeli beslenin. Sosyal mesafe kurallarını koruyarak sosyalleşin. Yavaşlayın. Yapacağınız işlere tek tek vakit harcayın. Kendinizi strese neden olan şeylerden bir süreliğine uzaklaştırın. (Dijital Denge Derneği, 25 Ağustos 2021) 

TV ve telefonları yasaklayamayız. Kontrollü kullanım ve takip şart. Belli saatlerde ders, iş ve sonra telefon. Ama, anne-babalar önce kendilerini kontrol etmelidirler! 

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