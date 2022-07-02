"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

“Dikkatsizlik ve gaflet” de aldatır

Ali FERŞADOĞLU
02 Temmuz 2022, Cumartesi
İnsanı yanıltan, aldatan sebeplerden birisi de “ihtiyatsız ve dikkatsiz” hareket etmesidir. İhtiyat, her meselede ileriyi düşünerek akıllı, mantıklı, ölçülü davranıp hissilikten sakınmaktır.

“Dikkatsizlik, sathi nazar, gaflet” aldatır. Sathi (üstünkörü, yüzeysel) nazar iman, tevhid ve sair mevzularda da aldatır. Zira, “Kasıt ve dikkatle değil, sathi ve dikkatsiz bir nazarla, muhal (imkansız) ve batıla, mümkün nazarıyla bakılabilir. Mesela, bir bayram akşamı, gökte ay ve hilali arayanlar içinde ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat, gökteki hilali görmek için bütün kasıt ve dikkatiyle nazarını göğe tevcih edip hilali araştırmakla meşgul iken, gözünün kirpiklerinden uzanan ve gözünün hadekası üzerine eğilen beyaz bir kıl nasılsa gözüne ilişir. O zat, derhal ‘Hilali gördüm’ der, ‘İşte bu gördüğüm aydır!’ diye hükmeder. İşte, sathi ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan, kastı ve dikkatiyle daima hak ve hakikati ararken, bazan sathi ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar. O batıl da; ihtiyarsız, talepsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de çar-naçar alır saklar, yavaş yavaş kabul ve tasdikine de mazhar olur.” (İşârâtü’l-İ’câz, 145.) 

Hücumat-ı Sitte’de, “Kur’ân-ı Hakim’in tilmizlerini (talebelerini) ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır.“ (Mektubat, s. 401.) diyen Bediüzzaman, şu tuzakların da aldatıcılığına dikkat çeker: “Hubb-u câh (makam, mevki, şan-şöhret sevgisi), havf damarı, tama (mala karşı aç gözlük), asabiyet-i cahiliyye/mensup olunan aile ve tarafları koruma damarı; enaniyet veya dünyanın başka cazibedar şeyleri…” (Age, s. 401-412.) sağlıklı düşünmeyi engeller. 

Kelime anlamı “Önemsememek, dalgınlık, yanılma, ihmal” olan gaflet “Bir şeyin gerekliliği ortada iken bunun idrak edilememesi” (Ebü’l-Bekā, s. 206), “nefsin kendi arzusuna uyması, zamanın boş geçirilmesi” (et-Taʿrîfât, “ġaflet” md.), “yeterince uyanık ve dikkatli davranılmadığı için insana ârız olan yanılgı hali” (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ġfl” md.) şeklinde tarif edilmiş. 

Bir kişi meseleleri tüm yönleriyle kavrayamaz, bazen kafa karışıklığı yaşayabilir. Bu yanılma sebebinden kurtulmak için “Meşveret-i şer’iyeyle reylerinizi teşettütten (görüşlerinizi, bakış zaviyenizi dağınıklıktan) muhafaza” (Kastamonu Lahikası, s. 183.) etmek gerekir. Ki, kör noktaları başkası görebilir: “Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın herbiri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda mânevî kıymeti ve kuvvetleri vardır.” (Lem’alar, s. 165.) prensibi saplantı ve yanılmalardan kurtarır. 

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Silaha para çok açlığa yok

    Bal fiyatları da artacak
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    Ek gösterge ve öğrenci affıyla ilgili 'torba' kanun TBMM'de kabul edildi

    Sağlık hizmeti lüks hale geldi

    Yeni bir mutasyon mu geliyor?

    Eski futbolcuların kumar reklamlarında oynaması yasaklandı

    LGS sonuçları eğitimde eşitsizliğin göstergesi

    Yine çark ettiler

    DSÖ: Avrupa'da maymun çiçeği vakaları son 2 haftada 3'e katlandı

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kayarak düşme sonucu Uzman Çavuş Serkan Taşcı şehit oldu

    Daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz

    Tüm kamu görevlilerini dahil edin

    Lokantacılar da dertli

    Asgari ücret yüzde 30 ara zamla net 5 bin 500 lira oldu

    Milletvekili maaşına yüzde 40 zam

    Rusya'dan Odessa’ya füze saldırısı: 18 ölü

    Benzin ve otogazda indirim

    Hacı adayları cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

    Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik gerilim

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masanın adı Demokrasi İttifakı olmalı
    Ahmet BATTAL

    Şuyuu vukuundan better
    Genel

    Silaha para çok açlığa yok
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’dan istifade ettiğim tarik
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dikkatsizlik ve gaflet” de aldatır
    Cevher İLHAN

    “Veto fırsatı”nı heba
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bal fiyatları da artacak
    MUHSİN BOZKURT

    Yaratılış ağacının meyvesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.