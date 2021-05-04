Ermeni meselesinin çözümü

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları sözde “soykırım” açıklaması bir iftira, hukuka, siyaset ve tarih ilmi gerçeklerine ters olduğu apaçıktır. Ermeni diasporasının baskısıyla söylenmiş siyasî ve çarpık bir değerlendirmedir.

Ne var ki, bizim siyasetçiler yalnızca “lânetlemek ve kamuoyuna yönelik birkaç beylik lâf” yapmaktan öteye gidemiyorlar, gitmiyorlar. Gerçek tepki ortaya koyabilmek için ferasetli bir siyaset takip etmek gerekir. Tek şahsa dayalı bir siyaset modeliyle siz kime karşı ne söyleyeceksiniz, ne yapacaksınız?

Amerika’nın Türkiye’nin çıkarlarına aykırı aldığı kararlarda rahmetli Süleyman Demirel İncirlik Amerikan üssünü kapatmıştı! Bu herkese, bilhassa yöneticilere ders olmalıdır.

Bu iktidarın yapması gereken şey, hamasi birkaç söylemle işi geçiştirmek değil, gerçekten ülkenin bütün dinamiklerini hareket geçirmektir.

Hangi partiden olursa olsun uzmanlığı olan, siyasetçileri, ilim ve fikir adamlarını, akademisyenleri, bilhassa tarihçileri bir araya getirip konferanslar tertiplemeli.

Tv ekranlarını bunlara açmalı. Kitaplar, broşürler bastırmalı. Bilge, belge ve bulgulara dayanan kitaplar, makaleler hazırlamalı.

Bunları yabancı dillere çevirip o devletlerin yöneticilerine, politikacılarına, ilim ve fikir kuruluşlarına, ilim adamlarına göndermeli. Ve en önemlisi de, Ermeni meselesini halleden ve gerçek barışı sağlayacak olan Bediüzzaman Said Nursî’nin Münâzarât isimli eserini evvelâ Türk kamuoyuyla paylaşmalı. Hatta okullarda ders olmalı. İngilizcesi ve Almancası- varsa başka dillerdeki de- bütün dünyaya dağıtılmalı. Özellikle Ermenilerle ilgili pasajlar yabancı dillere çevrilmelidir.

Zira, bir şeyin fikri altyapısını oluşturmadıktan sonra söylenen sözler havada kalır ve birkaç gün sonra da unutulur gider. Ki, yıllardan beri bu mesele kaşınmaktadır, bilhassa iktidar canibi, neden bu dinamikleri harekete geçirmedi, geçirmiyor?

Neden ciddî çalışmalar yapmıyor, yaptırmıyor, oyalamaca-boyalamaca politikaları izliyor?

İktidarı gözü kapalı desteklemeye seslenmek istiyorum: İktidar samimî ise, buyursun Münâzarât’ı seminer, konferans, panel, açıkoturum mevzuu yapsın, yüz binlerce dağıtsın! Böylece Türkiye’nin her tarafına dağılan ve bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan vatandaşlarımızın da gönlünü kazanır.