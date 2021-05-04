"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Ermeni meselesinin çözümü

Ali FERŞADOĞLU
04 Mayıs 2021, Salı 00:01
ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları sözde “soykırım” açıklaması bir iftira, hukuka, siyaset ve tarih ilmi gerçeklerine ters olduğu apaçıktır. Ermeni diasporasının baskısıyla söylenmiş siyasî ve çarpık bir değerlendirmedir.

Ne var ki, bizim siyasetçiler yalnızca “lânetlemek ve kamuoyuna yönelik birkaç beylik lâf” yapmaktan öteye gidemiyorlar, gitmiyorlar. Gerçek tepki ortaya koyabilmek için ferasetli bir siyaset takip etmek gerekir. Tek şahsa dayalı bir siyaset modeliyle siz kime karşı ne söyleyeceksiniz, ne yapacaksınız? 

Amerika’nın Türkiye’nin çıkarlarına aykırı aldığı kararlarda rahmetli Süleyman Demirel İncirlik Amerikan üssünü kapatmıştı! Bu herkese, bilhassa yöneticilere ders olmalıdır. 

Bu iktidarın yapması gereken şey, hamasi birkaç söylemle işi geçiştirmek değil, gerçekten ülkenin bütün dinamiklerini hareket geçirmektir.  

Hangi partiden olursa olsun uzmanlığı olan, siyasetçileri, ilim ve fikir adamlarını, akademisyenleri, bilhassa tarihçileri bir araya getirip konferanslar tertiplemeli. 

Tv ekranlarını bunlara açmalı. Kitaplar, broşürler bastırmalı. Bilge, belge ve bulgulara dayanan kitaplar, makaleler hazırlamalı.  

Bunları yabancı dillere çevirip o devletlerin yöneticilerine, politikacılarına, ilim ve fikir kuruluşlarına, ilim adamlarına göndermeli. Ve en önemlisi de, Ermeni meselesini halleden ve gerçek barışı sağlayacak olan Bediüzzaman Said Nursî’nin Münâzarât isimli eserini evvelâ Türk kamuoyuyla paylaşmalı. Hatta okullarda ders olmalı. İngilizcesi ve Almancası- varsa başka dillerdeki de- bütün dünyaya dağıtılmalı. Özellikle Ermenilerle ilgili pasajlar yabancı dillere çevrilmelidir.  

Zira, bir şeyin fikri altyapısını oluşturmadıktan sonra söylenen sözler havada kalır ve birkaç gün sonra da unutulur gider. Ki, yıllardan beri bu mesele kaşınmaktadır, bilhassa iktidar canibi, neden bu dinamikleri harekete geçirmedi, geçirmiyor? 

Neden ciddî çalışmalar yapmıyor, yaptırmıyor, oyalamaca-boyalamaca politikaları izliyor? 

İktidarı gözü kapalı desteklemeye seslenmek istiyorum: İktidar samimî ise, buyursun Münâzarât’ı seminer, konferans, panel, açıkoturum mevzuu yapsın, yüz binlerce dağıtsın! Böylece Türkiye’nin her tarafına dağılan ve bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan vatandaşlarımızın da gönlünü kazanır.    

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pazar kapalılar, ama internetleri açık!

    Afyonkarahisar'da yangın alarmı: "80 bin metrekarelik sahadaki ürünler tamamen yandı"

    İsrail işgalini özetleyen bir diyalog: ''Evini ben çalmasam başkası çalacak''

    Gözler Devler Ligi'ne çevrildi

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Emeklilerin Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Uygur ekmeği dağıttılar

    Şanlıurfa’da kuraklık ekinleri vurdu

    Kışın yatırılan minare yazın kaldırılıyor

    İsrail, Filistinli kadını şehit etti

    Çekya ile Rusya arasında son yılların en derin krizi

    Filistinli aileler evlerinden zorla çıkarılıyor!

    Hindistan'da son 24 saatte 368 bin yeni vaka ve 3417 ölüm gözlemlendi

    TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

    Uyumayan Kütüphane’ye Risale-i Nur hediye edildi

    Esnaf canından bezdi: Peş peşe gelen intiharların önüne geçilmeli

    Bediüzzaman’ı hatırlamak

    AKP’li bürokratların yoksulluk sınırı 56 bin TL

    Başörtüsü yasağı hürriyetleri baltalıyor

    Bakanlıktan tam kapanmayla ilgili yeni sorulara cevaplar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yazar kasadan intiharlara
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Deniz Gezmişlere yazık değil miydi?
    Ahmet BATTAL

    Helâl olsun HAK’ka!
    Faruk ÇAKIR

    Adalet sözü tutulsun
    Cevher İLHAN

    Plansız-programsız “tam kapanma”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eyüp Sultan’ın tevafuklu vefatı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Vermeye, mükellef olduğun kimselerden başla
    Ali FERŞADOĞLU

    Ermeni meselesinin çözümü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.