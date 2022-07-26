"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Hayat ve hizmetlerinin fikstürü

Ali FERŞADOĞLU
26 Temmuz 2022, Salı
Futbolcuların hayat çizelgesi, “fikstür”ünü inceden inceye tetkik eder, inceleyen; öyle ise,

● Hayatının çizelgesi, arkadaşların veya rakiplerinle olan münasebetler “fikstür”ünü, sık sık kontrol ile ekip arkadaşlarının “kusurlarını ört, eksiklerini tamamla, hizmetlerine yardım” et! 

● Unutma! Bu âhirzaman hizmetlerinde “forvet”te isen, ateş hattındasın, demektir. Dolayısıyla kendini çok iyi geliştirip hazır cevap olman gerekir. En iyi “gelişim, eğitim ve antreman kitabı” Risale-i Nur, hizmet merkezleri Medrese-i Nuriye’lerdir.   

● Her müessese ve mesleğin kaide, prensip ve kanunları vardır. Şaşmaz,  şaşırtmaz hayat prensipleri meslek ve meşrebe uymazsan, “frikik”ten de gol yemen işten bile değil!  

● Tabiat Risalesi’ni çok okuyup, müzakere etmelisin ki, “tabiat yaptı, kendi kendine oldu, sebepler icat etti!” diyenlere karşı “hat trick”, yani, el-ayak çabukluğuyla fikri golleri atabilesin! 

● Deccalizm/süfyanizmin dehşetli şahısları ve kolları “ifsat komiteleriyle” mücadele ediyoruz; öyle ise, hizmet ehli arkadaşlarınla omuz omuza vererek “kademe”ye, yani biribirine yakın durmaya, tesanüde dikkat etmeli. 

● Geçmiş devirlerin tüm fitne-fesat, desise ve “izm”lerin toplandığı dehşet ve vahşet bir zamanın tam ortasındayız. 

●  Kendisini geliştiren, iman ilmi ile cihazlandıran kolay kolay “ofsayt”a düşmez! 

● Okuma ve müzakerelerinde öyle temrin, alıştırma, antrenman yapmalısın ki, gelen inkar toplarını “plonjon”lamalısın, yani, kaleci gibi iki ayağını yerden kesip onu yakalamalı geriye püskürtmelisin!  

● Öyle bir ilim, beceri kazanmalısın ki, İslam düşmanlarını şaşırtmak için fikri “röveşata”lar yapabilmelisin.  

● Rakiplerinle münazara ve tartışma yapacağın zaman, akıl, mantık, vicdan ve ilmi “santra”dan başlamalısın.   

● Ahirzamanda ispat ve izah ile iman hizmetini yapabilmek için, “ateş hattında” düşmanla karşı karşıya, yani, güçlü bir “santrafor/santrfor” gibi olmalı.  

● Kendini öyle geliştirmeli, meselelere öyle hakim olmalısın ki, soruları “taç”a atmayasın! 

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zam farkları 28 Temmuz’da ödenecek

    Ayasofya’ya ziyaretçi akını

    Kiralar göç ettiriyor

    İllere göre ortak liste

    Davutoğlu: İktidarın 6’lı masasında kimler var?

    Yüzde 72: Geçim şartlarım kötüleşti

    Vatandaş alamıyor, pazarcı satamıyor

    Dolarlar, faiz için gelen yabancıya satıldı

    Rusya: Odessa'yı biz vurduk

    Maymun çiçeği aşısına onay

    Trabzonlu genç: 'Artık ailemden para istemekten utanıyorum'

    Herkes değişim istiyor

    Manisa - Akhisar'daki yangın kontrol altına alındı

    Afganistan'daki seller sebebiyle ölü sayısı 23'e yükseldi

    ABD - California'daki acil durum devam ediyor

    Fransa'da klimalı dükkanların kapılarını açık tutması yasaklanacak

    MEB, liselerin boş kontenjanlarını ve taban puanlarını açıkladı

    Çin'de "turuncu alarm" sürüyor

    Toplum değişim ümidiyle ayakta

    Fakirlik endişesi rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Engellenen rapor ve ötesi
    Genel

    Kiralar göç ettiriyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Latife Hanım: Bütün insanlık haklarım sararıp soldu
    Ahmet BATTAL

    Kızımız hanım da …
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Susmak da tesirlidir
    Genel

    İşte Bediüzzaman işte Tecdid Hareketi
    Muzaffer KARAHİSAR

    Tarif ediciler
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetimiz âlem-i İslâm’ın hürriyetinin mukaddimesi
    Nejat EREN

    Hakperest olmak ve sınırda kalmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.