Hayat ve hizmetlerinin fikstürü

Futbolcuların hayat çizelgesi, “fikstür”ünü inceden inceye tetkik eder, inceleyen; öyle ise,

● Hayatının çizelgesi, arkadaşların veya rakiplerinle olan münasebetler “fikstür”ünü, sık sık kontrol ile ekip arkadaşlarının “kusurlarını ört, eksiklerini tamamla, hizmetlerine yardım” et!

● Unutma! Bu âhirzaman hizmetlerinde “forvet”te isen, ateş hattındasın, demektir. Dolayısıyla kendini çok iyi geliştirip hazır cevap olman gerekir. En iyi “gelişim, eğitim ve antreman kitabı” Risale-i Nur, hizmet merkezleri Medrese-i Nuriye’lerdir.

● Her müessese ve mesleğin kaide, prensip ve kanunları vardır. Şaşmaz, şaşırtmaz hayat prensipleri meslek ve meşrebe uymazsan, “frikik”ten de gol yemen işten bile değil!

● Tabiat Risalesi’ni çok okuyup, müzakere etmelisin ki, “tabiat yaptı, kendi kendine oldu, sebepler icat etti!” diyenlere karşı “hat trick”, yani, el-ayak çabukluğuyla fikri golleri atabilesin!

● Deccalizm/süfyanizmin dehşetli şahısları ve kolları “ifsat komiteleriyle” mücadele ediyoruz; öyle ise, hizmet ehli arkadaşlarınla omuz omuza vererek “kademe”ye, yani biribirine yakın durmaya, tesanüde dikkat etmeli.

● Geçmiş devirlerin tüm fitne-fesat, desise ve “izm”lerin toplandığı dehşet ve vahşet bir zamanın tam ortasındayız.

● Kendisini geliştiren, iman ilmi ile cihazlandıran kolay kolay “ofsayt”a düşmez!

● Okuma ve müzakerelerinde öyle temrin, alıştırma, antrenman yapmalısın ki, gelen inkar toplarını “plonjon”lamalısın, yani, kaleci gibi iki ayağını yerden kesip onu yakalamalı geriye püskürtmelisin!

● Öyle bir ilim, beceri kazanmalısın ki, İslam düşmanlarını şaşırtmak için fikri “röveşata”lar yapabilmelisin.

● Rakiplerinle münazara ve tartışma yapacağın zaman, akıl, mantık, vicdan ve ilmi “santra”dan başlamalısın.

● Ahirzamanda ispat ve izah ile iman hizmetini yapabilmek için, “ateş hattında” düşmanla karşı karşıya, yani, güçlü bir “santrafor/santrfor” gibi olmalı.

● Kendini öyle geliştirmeli, meselelere öyle hakim olmalısın ki, soruları “taç”a atmayasın!