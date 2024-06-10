Her akşam Cennete girmek ister misiniz?

Çoğumuz âile hayatından muzdaribiz.

Halbuki, onu Cennete dönüştürmek elimizde! Bazı yerlere şu levha asılı: “Üye olmayan giremez!” Aynen öyle de üye olmayan Cennete giremez, âileye üye olmayan da dünyadaki cennete giremez! Cennete üye olmanın şartları şunlardır:

“6 iman esasına inanma, kabul etme, iz’an ile tasdik etme; 5 İslam şartını ifâ, güzel ahlâk, perkese merhamet, iyilik ve yardım etmek!” Zira, dünya sarayı ucuz olmadığı gibi, “sonsuz Cennet (de) ucuz değil!” Evet, yaşayış itibarıyla kimisi her sabah toplum hayatına karışır, işe gider. Bazıları bir nevi ahirzaman Cehennemini yaşar. Sonra akşam evine döner, Cennete girer! Çünkü, “Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce’, bir tahassüngâh ise, âile hayatıdır.”1

Dünya Cenneti aileye üye olmanın şartları: Sünnet-i Seniyyeye göre yaşamak. “Aile hayatının hayatı ve saadeti ise, samimi ve ciddî ve vefâdarâne hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedâkârâne merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise, ebedî bir arkadaşlık ve dâimî bir refâkat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hududsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münâsebetlerin bulunmak fikriyle, akîdesiyle (inancıyla) olabilir.”2

Aile cennetine üye olmanın diğer şartı: “Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mâbeyninde bir emniyet-i mütekabile (karşılıklı güven) ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder.”3

Üçüncü şart: Aile bireyleri arasında gayet esaslı ve şiddetli sevgi ve ilgi. “Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imani alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslamiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer…”4

Aile cenneti, çocukların da onlara hürmet ve diğer görevleri yerine getirmekle oluşur. Yoksa, herkes odasına çekilip, “üye olmayan giremez!” deyip, kapıyı kilitlemekle değil! Evet, ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik komitelerinin fitne ve fesadıyla Cehenneme dönen dünya hayatından kurtulmanın yolu, “akşam dünyevî saadet için bir Cennet” olan âileye, hane-i saadete, cennete girmektir!

Dipnotlar:

1-Sözler, Enst./intr., s. 93.;

2-Age.; 3-Lem’alar, s. 199.;

4-Emirdağ Lâhikası, s. 39.