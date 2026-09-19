İktidar cenahı elbette bazı vaadlerini gerçekleştirmiştir, ama gerçekleştirmediği vaadleri o kadar fazladır ki bunu biraz abartarak “Gerçekleşen vaad sayısı sıfır” demek çok da yanlış olmaz.

Türkiye’yi şu an idare edenler 2002’de iktidara talip olurken “3Y” hedefi açıklamışlardı. Bu “3Y”den maksat; “yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar”dı ve bunları sona erdireceklerini, ortadan kaldıracaklarını ilan etmişlerdi.

Aradan geçen çeyrek asır sonra geriye dönüp bakıldığında bu hedeflere ulaşıldığını kim söyleyebilir? İktidar tarafgirleri dahi “Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar sona erdi” diyebililiyor mu? Tabiî ki “bazı yasaklar” sona erdi ama onların yerine “bazı yeni yasaklar” ihdas edildi. “Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı” sona erdi, ama mesela “iktidara muhalif olmak, icraatlarını eleştirmek” fiilen yasak hale geldi. Öyle ki muhalif fikir beyan etmek hele hele “sade vatandaş” için mahkeme salonları ile tanışmak anlamına gelebiliyor.

İktidarın açık ara en başarısız olduğu konulardan biri de “yolsuzlukla mücadele” olmuştur. Her ne kadar yolsuzlukla mücadele edildiği kanaati oluşturulmak istense de burada da adil davranılmamış ve “bazı yolsuzluklar”a itiraz edilirken diğer bazı yolsuzluklara ses çıkarıldığı duyulmamıştır. Belediyelere yapılan operasyonlara karşı yükselen itirazların bir sebebi de budur. Muhalif belediye başkanları görevden alınıp hapse atılırken, iktidara mensup olanlar bir şekilde görevden uzaklaştırılmış olsa da hukukî takip yapılmamıştır. Mesela, geçmiş dönemde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldılar ama niçin uzaklaştırıldıkları bile net olarak izah edilmedi ve hukukî takip yapılmadı. Her ne kadar kamuoyunda “usulsüz işler yapıldığı için” kanaati meydana gelmiş olsa da bu meselenin üzeri örtüldü. “Hayır öyle yapılmadı. Görevden alınanlar yargılandı” diyen var mı?

İktidara, iktidar olma yolunu açan vaadlerden biri de “yoksullukla mücadele” sözüydü. İktidar bu konuda da sınıfta kalmadı mı? Her sene enflasyonla mücadele edilip “tek haneli enflasyon hedefi” ortaya konuluyor ama pek de tutmadığı ortaya çıkıyor. Yapılan açıklamalara bakılırsa enflasyon hedefleri 5 yılda 17 kez değişmiş. Tek başına bu bilgi bile iktidarın enflasyonla mücadelede sınıfta kaldığı ve dolayısı ile “yoksullukla mücadele” hedefine ulaşmadığına delil sayılır.

Gençlik, eğitim, aile ve sosyal hayatla ilgili gerçekleşmeyen vaadler de hatırlanırsa “hal ve gidiş”in iyi olmadığı anlaşılır. Türkiye’yi idare edenler millete yeni vaadlerde bulunurken bu meseleleri hatırda tutsalar iyi olur...