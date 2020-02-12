“Hikmet-i hükümeti” biliyoruz artık

“Hükümetin işine karışmayacağız. Zirâ, hikmet-i hükümeti bilmiyoruz.” 1 sözünün muhatabının okuma-yazma bilmeyen, bilenlerin de bir gazete bile okumayan 40 bin hamallara yönelik olduğunu biliyoruz.

Artık biz, Risale-i Nur’un dersiyle ve talimiyle

Şöyle ki: En büyük bir müçtehid, en büyük bir müceddid ve en büyük bir müfessir olarak Bediüzzaman, İslâm ilimleri literatüründeki bütün ilimlerin kelime ve mefhumlarını kullanarak hakikatlerini izah ve ispat eder.

Risale-i Nur, herşeyi Esma-i Hüsna endeksli anlatarak bize dünya, hatta ukba çapında bir ilim ve feraset kazandırır. Rab, Hakim, Muktesit, Rezzak, Sani’, vs. gibi isimler penceresinden terbiye, idare, yönetim, içtimaî/sosyal, siyasî ekonomik basiret…

Öte yandan, “Risale-i Nur, sadece iman dersi değil, içtimaî ders de verir... Risale-i Nur, şu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir ilâçtır… Risale-i Nur, İslâmiyet ve vatan zararına her türlü (felsefî, içtimaî, siyasî) cereyana karşı koyar… Risale-i Nur, herkese ihtiyacı olanı vermek esastır...” 2

Bediüzzaman, Münâzarât isimli eseri için şöyle der: “Elhâsıl, şu kitap, tarafımdan cevap, onların cânibinden suâl etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (siyaset doktorlarına hastalığı teşhise) dâir hizmet ile muvazzaftır.” 3

Ki, Münâzarât’ın mevzuları, hürriyet, (ilim ve fikir hürriyeti),

Meşveret (Al-i İmrân, 159., Şûrâ, 38’inci âyetleri emirleri gereğince Nur cemaatinde istişare ve şer’i meşveret esastır.)

Meşrûtiyet/demokrasinin İslâmiyete dayanması,

Hiç kimsenin başkasının günahını, suçunu yüklenmemesi, suçun şahsiliğinin esas olması,

İşin ehline verilmesi,

Tevekkül, kanaat, çalışma, ücrette adalet,

Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin durumu,

Hıristiyan ve Yahudilerin dost edinilmemesi,

Eğitimin, ilmî gelişme ve yeni şartlara göre yapılanması,

Müslümanların içinde bulunduğu “cehalet, ihtilâf ve zaruret’e karşı marifet, sanat ve ittifakın” 5 esasları gibi, direkt imanla ilgili olan “yüksek İslâm siyaseti” ve “hikmet-i hükümeti” bize öğretir.

Dolayısıyla “Hikmet-i hükümeti” biliyoruz artık!..

Dipnotlar:

1- Divan-ı Harb-i Örfî, Yeni Asya Neşriyat, s. 23. 2- Hizmet Rehberi, s. 24, 22, 53, 54, 110. 3- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 20. 4- Hizmet Rehberi, s. 175. 5- Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, Aralık 2007, s. 8-9.