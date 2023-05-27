Kim cumhurbaşkanı olamaz!?

Bugün, özellikle Türkiye’deki Müslümanların, dindarların çok güzel bir hasleti var:

Hastalıkların teşhis ve tedavisi için sahasında uzman, iyi bir doktor arar. İş, meslek ve sanat için “dindarlık, güzel Kur’an okuma, iyi bir hatip” aramaz. Maharet, bilgi ve ustalığını bakar. Öyle değil mi? Ülke yönetimi için aranması gereken özellikleri daha önce sıralamıştık. Şimdi kimin olamayacağına bakalım: -Müstebit, baskıcı, tek adamcı cumhurbaşkanı olamaz! -Âdil olmayan, vatandaşlar arasında ayırım yapan cumhurbaşkanı olamaz! -Liyakat sahibi olmayan cumhurbaşkanı olamaz! -Bir sözü bir sözünü tutmayan, güvenilir olmayan cumhurbaşkanı olamaz! -Cumhur, cem olan, halk, topluluk demektir. Toplumu toparlayamayan, bilakis kutuplaştıran cumhurbaşkanı olamaz! -Ferdi ferde, âileyi aileye kırdıran cumhurbaşkanı olamaz! -Binlerce masumu hapse tıkan cumhurbaşkanı olamaz! -Fakir, fukarayı düşünmeyen yalnızca büyük şirketlere çalışan, fakirden alıp zenginlere yediren cumhurbaşkanı olamaz! -Vatandaşı değil, devleti önceleyen; bir ferdi umumun selâmeti için feda eden cumhurbaşkanı olamaz! -“Yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayan cumhurbaşkanı olamaz! -Aile ve çevresinin çıkarlarını düşünen cumhurbaşkanı olamaz! -Baştan sona yasaklarla dolu darbeler anayasasını uygulayan cumhurbaşkanı olamaz! -Toplumun yarısıyla kavgalı ve “şer cephesi, terörist, hainlik”le suçlayan cumhurbaşkanı olamaz! -Vatandaşına küfreden, kabadayı dili kullanan cumhurbaşkanı olamaz! -İslâm âleminin temel problemi, “hak, hürriyet, adalet, meşrutiyet/ demokrasi, meşveret, şeffaflık, sorgulama, toplumsal sulh/barışın” yokluğudur. Gelişme, kalkınma, ilerleme bunlara bağlı. Bu mefhumları bilmeyen, sahip çıkmayan ve bunlara çalışmayan cumhurbaşkanı olamaz! -Siyasi rakiplerine montaj kasetlerle iftira eden, muhalefeti kabul etmeyen cumhurbaşkanı olamaz! Bu kötü hasletlerin birkaçını taşıyan bile cumhurbaşkanı olamaz!..

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