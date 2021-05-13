"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Medresetü’z-Zehra'nın inşa edilememesinin hikmetleri

Ali FERŞADOĞLU
13 Mayıs 2021, Perşembe 05:36
Aslında Medresetüzzehra üniversitesinin binalar/kampusler olarak inşa edilmesinin ret edilmemesi kader nokta-i nazarında hayırlara vesile olmuş. Şöyle ki:

- Belki o zaman Risale-i Nur Medresetü’z-Zehra üniversitesi gönüller üzerine kurulup Türkiye’nin bölge, il, ilçe, kasaba, köylerine, İslâm âlemine, dünyaya yayılmayacak, yaygın eğitim modeline dönüşmeyecekti. Birkaç bina, kampus olarak kalacaktı.  

- Medresetü’z-Zehra üniversitesinin bina/kampus olarak vücut bulmamasının hikmetini Rüyada bir hitabeden mülhemle:  

“Birden meclis tarafından denildi: "İzah et." 

“Dedim: "Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. (1. Dünya Harbi’nde) Galip olsaydık, hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyan-ı müstebidaneye, belki daha şedîdâne kapılacak idik. Halbuki o cereyan hem zalimâne, hem tabiat-ı âlem-i İslâma münâfi, hem ehl-i imânın ekseriyet-i mutlakasının menfaatine mübayin, hem ömrü kısa, parçalanmaya namzettir. Eğer ona yapışsaydık, âlem-i İslâmı fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürükleyecektik.  

“Şu medeniyet-i habise ki, biz ondan yalnız zarar gördük. Ve nazar-ı şeriatta merdud ve seyyiatı hasenatına galebe ettiğinden, maslahat-ı beşer fetvasıyla mensuh ve intibah-ı beşerle mahkûm-u inkıraz, sefih, mütemerrid, gaddar, mânen vahşî bir medeniyetin himayesini Asya’da deruhte edecektik." (Bediüzzaman, Sünûhat, Enstitü/internet, s. 58) 

Bu son cümleden de hareketle, eğer Medresetü’z-Zehra üniversitesinin bina/kampus olarak ortaya çıksaydı, Süfyanizmin/Deccalizmin eline geçecekti. Dizayn edip yapılandırdığı müstebit ve seküler eğitim sistemini, ilke ve inkılâpları Medresetü’z-Zehra’ya da sokacaktı. Kader-i İlâhî buna müsaade etmedi. 

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tribündeki Filistin bayraklarını kaldıran yönetime Celtic taraftarlarından tepki

    'Kudüs'te ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır'

    Türk Konseyi İsrail'i kınadı

    16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı... 65 Filistinli şehit oldu, 365 yaralı var!

    Netanyahu ABD'ye teşekkür etti

    İl il Bayram namazı saatleri

    '17 Mayıs Pazartesi tüm eğitim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak'

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    ABD, BMGK'nin ortak Kudüs açıklamasına engel oldu

    14'ü çocuk, 5'i kadın: İsrail'in saldırılarında Şehit sayısı 56'ya yükseldi!

    İsrail Savunma Bakanı: Saldırılar devam edecek

    Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

    UCM Başsavcısı: Filistin'deki şiddet olaylarını takip ediyoruz

    Soylu: Şampiyonluk kutlamaları kapanmadan sonra yapılmalı

    Myanmarlı protestoculardan Filistin'e destek

    İngiltere Başbakanı'ndan İsrail ve Filistin'e 'gerilimi düşürün' çağrısı

    Ruhani, Mısır ve Ürdün'ü 'İsrail'e karşı sessiz kalmakla' suçladı

    CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı

    Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TEBRİK VE DUYURU
    Genel

    İl il Bayram namazı saatleri
    Genel

    Online Bayramlaşmaya davetlisiniz
    Genel

    Netanyahu ABD'ye teşekkür etti
    Genel

    16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı... 65 Filistinli şehit oldu, 365 yaralı var!
    Genel

    Tribündeki Filistin bayraklarını kaldıran yönetime Celtic taraftarlarından tepki
    Genel

    'Kudüs'te ibadet özgürlüğü güvence altına alınmalıdır'
    Genel

    Burak Yılmaz'ın golü nisan ayının en iyisi seçildi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Türk Konseyi İsrail'i kınadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.