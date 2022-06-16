"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Memuriyet ve âmiriyetle belâmızı bulduk!

Ali FERŞADOĞLU
16 Haziran 2022, Perşembe
Kamu Çalışanları Günü’ne bakış zaviyemiz nasıl olmalı? Kamu kelimesi, hep, herkes, bütün, ülke halkının tümü anlamındadır. Halkın teşkilatlanmış şekli olduğundan “devlet” anlamında da devlet ve devletle ilgili anlamı da vardır.

Türkiye’de, Tanzimat’tan, özellikle 1926’dan bu yana, “imaret, memuriyet-amiriyet, kamu görevi, vs.”, sağlıklı, tabii ve fıtri işletilmiyor. Bugün de hakim millet değil, müstebit, çarpık devlet yapılanmasıyla bürokrasidir. Zira, “Hakikaten acib ve zevkli bir rüşvet-i umumîyi kanunlar perdesinde bazı memurlara’ verir, ‘ubudiyetin noksaniyetiyle enaniyet kuvvet bulur, nemrutçuklar çoğalır. Bu benlik zamanında, memuriyet hakikatta bir hizmetkârlık olduğu halde; bir hakimiyet, bir ağalık, bir nemrutçuluk ile nefse gayet zevkli bir hakimiyet mertebesini bir kısım memurlara rüşvet olarak” verilir, “kuvvet kanunda olmazsa, şahsa geçer. İstibdad, mutlak keyfî olur. (Emirdağ Lâhikası, s. 386.)  

Ayrıca, “Biz, gayr-ı tabiî ve tembelliğe müsait ve gururu okşayan imâret maişetine el atıp belâmızı bulduk. (Dehşetli bir tabir!) Sual: Nasıl? Cevap: Maîşet için tarik-ı tabiî (geçem için tabii yol) ve meşru ve zihayat (canlı, can damarı), san’attır, ziraattir, ticarettir. Gayr-ı tabiî ise, memuriyet ve her nev’iyle imârettir... Bence memuriyete veya imarete giren, yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa, yalnız maişet (geçim) ve menfaat için girse, bir nevi çingenelik eder.” (Münâzarât, s. 79.) 

Şu kesinleşti: Ülke, ziraat, sanat ve ticari ekonomik sistemle kalkınır. “Ziraat ve sanat” istihsal, üretim; ticaret ise pazarlama, ihracat... Ne yazık ki, bugün de imarete, ağırlık veriliyor. Yani, “Biz, gayr-ı tabiî ve tembelliğe müsait ve gururu okşayan imâret maişetine el atıp belâmızı bulduk.” (Age) “İmâret’i, yani “memuriyet, âmiriyet ve imarı” Müslümanlara tahsis ettik, gayri müslimler “sanat ve ticarete” yönelmişler, yüklü servet sahip olmuş, olmaya devam ediyorlar.  

Bugün aynı zihniyet devam ediyor. İlim, yani, teknoloji, sanayi ve ticaret yerine hizmet sektörlerine ağırlık veriliyor. “Benim oğlum büyüyünce bey olacak, paşa olacak!” tabiri ile ninnilerle sosyal gerçekliğe dönüştü. Artık, “Benim oğlum âlim olacak, tâcir olacak!” diye ref edilmelidir! Çünkü, ekonominin de lokomotif, ilim/teknoloji, sanayi, ticaret ve ziraattır.  

“Bu zamanda en büyük sebebi maddeten terakki etmektir. Zira, ecnebîler fünun ve sanayi silâhıyla bizi istibdad-ı mânevîleri altında eziyorlar.” (Divan-ı Harb-i Örfî, s. 64.)  

Maddeten terakki ise, teknolojik terakkidir, teknolojik terakki için de ilmen, fennen terakki etmektir.  

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    47 ülkeden Çin’e ‘Doğu Türkistan’ uyarısı

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır

    Gazetecilik devlet memurluğu değildir

    Ya hukuk ya zulüm

    Sebze-meyve fiyatları yüzde 230 arttı

    Dükkan kiralarında artış % 300’ü geçti

    Uysal: 7 ay sonra fiyasko

    Sağlıkçılar işi bıraktı

    Enflasyon kontrolden çıktı

    BM'den "Türkiye ile iş birliği" açıklaması

    "2021 Filistinliler için en zor yıl oldu"

    AB’den Mısır’a 3 milyar euroluk tarım desteği

    ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı

    Biden'dan benzin şirketlerine 'üretimi ve tedariki artırın' çağrısı

    Putin, Çin Devlet Başkanı ile Ukrayna'daki durumu görüştü

    İngiltere'den AB'ye tepki

    Rusya: Ukrayna’da ABD ve Avrupa’dan gelen silahları vurduk

    ABD: Türkiye'nin kaygılarını gidermeye çalışıyoruz

    Brüksel'deki alkol yasağı genişliyor

    Myanmar'da cunta vahşeti: Darbeden bu yana 142 çocuk öldürüldü, 250 bin çocuk yerinden edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezan ve Demokratlar
    Ali FERŞADOĞLU

    Memuriyet ve âmiriyetle belâmızı bulduk!
    Ahmet BATTAL

    Akıllı siyasetçi, hamiyetli dindar ve din
    Genel

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette saptırma senaryoları
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da elektrik ve teknoloji
    Genel

    47 ülkeden Çin’e ‘Doğu Türkistan’ uyarısı
    Mikail YAPRAK

    Manevî ve fikrî köprüler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hızır Reis’in deniz zaferleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.