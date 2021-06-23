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23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Müslümanlar problemlerini çözebilir

Ali FERŞADOĞLU
23 Haziran 2021, Çarşamba
Günümüzde İslâm âlemi problem ve krizlerle çalkanıyor.

Halbuki, Müslümanların insan kaynakları, yerüstü ve yeraltı kaynakları muhteşemdir. Ne var ki, toparlanıp problemleri çözemiyor! Çünkü, çözüm için dayatılan yalnızca “siyaset!” O da, Deccalizm/Süfyanizm, Kemalizmin kurguladığı kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, bölücü siyasettir. Günümüz canavar siyaseti problem ve krizleri bizzat derinleştiriyor. 

Toparlanamamanın harici sebebi şu: “Perde altında hücum eden, ecnebî parmağıyla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan âlem-i İslâmın teveccühünü ve muhabbetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe âlet ederek perde altında küfr-ü mutlakı yerleştirenlerdir.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 252)

O halde birlik ve beraberliğin iki temel unsuru, ihlâs ve uhuvveti önce ferdi dünyamızda ihya etmeli, halis bir niyetle Kur’ân’a yönelmeli. Zira, “Niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir.

“Ve keza, niyette öyle bir hâsiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır. Öyleyse, necat, halâs, ancak ihlâsladır. (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 61)

Evet, siyasetten, zenginlikten, makam ve mevkiden önce iman lâzımdır. Çünkü, iman “hem nurdur, hem de kuvvettir.” Ve dahi ihlâs lâzımdır. Çünkü, “Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duâ-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 163)  

Ve, “Mü’minler kardeştir!” (Hucurat Sûresi, 10) hakikatini, Asr-ı Saadet modelini günümüze taşıyan “Uhuvvet, İhlâs” Risaleleri’ni “anlayarak ve kabul ederek okumalı.” 

Zira, “Bu asırda, din ve İslâmiyet düşmanları, evvelâ imânın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak plânını, programlarının birinci maddesine…” koymuşlardır. (Bediüzzaman, Sözler, s. 704)

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin istediği imanlı, ferasetli, bilgili, dirayetli Asr-ı Saadet Müslüman modeli formatını kazanmak için milyarlarca lira masrafa, onlarca seneye, büyük sıkıntılara katlanmaya ihtiyaç yok.

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