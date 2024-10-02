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2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

O zaman niçin Risale-i Nur’lar camilerde yok!?!

Ali FERŞADOĞLU
02 Ekim 2024, Çarşamba
Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda başta Diyanet İşleri Başkanı, 211 bini aşkın personeline soruyoruz: “Bediüzzaman Said Nursî nasıl bir âlim ve nasıl bir müfessirdir? Çoğu, “O sıradan bir âlim değil, fen, sosyal mânevî ilimleri kesbetmiş, ayrıca vehbi/ledün ilmine sahip bir müceddid, bir müçtehiddir!” diyor.

Akraba, çevremiz, arkadaşlarımızdan pek çok imam-hatip, müftü, Diyanet mensubundan bazılarına, “Risâle-i Nûr nasıl bir tefsirdir?” sualine hiç duraksamadan “Çok büyük ve çok mükemmel bir tefsirdir!” dediler. Evet, “Risâle-i Nûr ulemaların elinde gezdiği halde, hiçbir âlim, hiçbir filozof itiraz etmemiş...”1 O zaman niçin Risâle-i Nûr’lar ekser camilerde yok!?! Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Erdoğan’a yazdığı mektupta, “Bazı il müftüleri, Diyanet’in bastığı Nurları bile camilerden kaldırma talimatı vermeye başlamış durumda.”2 demişti. 

Aynı mektupta şunları da söylüyor: “Her ne kadar açıktan beyan edilmese de Nurlar’ın başta Diyanet camileri olmak üzere, resmî dairelere konulmaması ile alâkalı bir yasaklama var. Diyanet İşleri Başkanının ‘yok’ iddiası, ‘Çevir kaz yanmasın’ cinsinden... İstisnalar kaideyi bozmaz. Neden mesela Şehzadebaşı Camiinden Diyanet’in bastığı Nurlar kaldırıldı?” 

2018’de de şu soruları yöneltmişti kamuoyuna: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nur’ların neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar” tesbitlerinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, şöyle devam etmiş:

“Siyaset yalakası olmayın beyler! Diyanet’e artık kalan iki eseri (Lem’alar ve Şualar’ı) ‘Basmayın’ talimatı bu iktidardan geldi. Bazı il müftüleri ve idareciler, Diyanet’in bastığı Risaleleri kaldırdılar, ‘Resmî toplantılarda Risale-i Nur’u okumayın’ talimatı verdiler.”

“Akgündüz’ün bu yazdıkları, Yeni Asya’nın haklılık ve isabetini bir kez daha tasdik ve teyid ediyor. 

Diyanet, çeşitli ilim dallarında uzman ve otorite olan bilim adamları, bilirkişiler, hukukçular, mahkemeler, eserlerini didik didik edip inceledi, İslâma aykırı bir cümle bulamadılar! Ve Diyanet, Lem’alar ve Şualar hariç, Risâle-i Nûr’dan birçok eseri bastı…

Madem öyle, niçin Risale-i Nur’lar camilerde, müftülüklerde olması gerektiği kadar yok!?

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lâhikası, s. 342.; 2-Kâzım Güleçyüz/Yeni Asya/12.9.2024.

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