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14 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Risale-i Nur’u okuyup sadakat gösterenler

Ali FERŞADOĞLU
14 Ocak 2025, Salı
Bir kardeşimiz, “Risale-i Nur’u okuduğunu söyleyen ve farklı söylem ve yaklaşımlarda bulunanlar var. Bilhassa içtimâî, siyasî ölçü ve stratejilerine tam sadakat gösterenleri nasıl ayırt edeceğiz?” diye sordu. Evvelâ şu hususları vurgulayalım:

Risale-i Nur, “Her şeyi hikmetle beyan eden Kur’ân’ın“1 “mu’cizeliğini göseteren”2 “ispata dayanan; “mânevî, işârî, dirâyet” tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetlisidir.”3

Başta iman esasları, İslâm şartları (ibadet-adalet) ahlâk (duygu ve hasletler), ukubat (cezâî müeyyideler)” gibi herbirisini yüzlerce alt başlıklarıyla izah ve ispat eder. İnsalık, İslâm âlemi, âile, fertlerin karşılaşacağı tüm meseleleri halletmenin, problemleri çözmenin, hastalıkları teşhis ile tedavi etmenin formüllerini ve tekniklerini öğretir. Çünkü orada, “Her müşkül/problem halledilir, her suale cevap verilir.”4 Ve, “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.”5

Herkes Risale-i Nur’u okur, okumalı ve istifade etmeli. Çünkü, umumun mukaddes malıdır! Kimse kendi inhisarına alamaz! Sorduğunuz sual üzerine Bediüzzaman şöyle der:

“Risale-i Nur, kendi sâdık ve sebatkâr şâkirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pekçok kıymettar neticeye mukâbil fiyat olarak, o şâkirtlerden tam ve hâlis bir sadâkat ve dâimî ve sarsılmaz sebat ister.”6 Fikrî, içtimâî ve siyasî farklılık ve ayrılıklar başta “enaniyet, benlik ve sadakatsizlikten” kaynaklanır. Deccalizm/Süfyanizm ve kolları “Gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka komiteleri…”7 ve Kemalizm şu tuzaklara düşürür: “Hubb-u câh (makam, mevki, şan, şöhret düşkünlüğü), her türlü “havf” (korku damarına yakalanmak) “tama” (mala karşı aç gözlük), asabiyet/korumacılık, milliyetçilik, enaniyet (benlik, egoizm) damarı ve dünyanın cazibedar şeyleri…”8

Bu desiselere kimin nasıl kapıldığı, Risale-i Nur, bilhassa İhlâs Risalesi ve devamı olan Hücumat-ı Sitte ile ictimâî, siyasî ölçü ve stratejilerin toplandığı Beyanat ve Tenvirler “mihengine” vurularak bilinir. Ve ayrıca, ihlâs ve sadakatle hizmet edenlerin “mal, mülk, mevki, şan, şöhret varlıkları” ile farklı söylem ve yaklaşımlarından itibaren elde ettiklerini kıyas ederek anlaşılır!.. Allah hepimizi Deccal, Süfyan ve şeytanın tuzaklarından korusun!

Dipnotlar:

1-Emirdağ Lâhikası, Enst./intr., s. 309.; 2-Barla Lâhikası, s. 9.; 3-Şuâlar, s. 65.; 4-Tarihçe-i Hayat, s. 45.; 5-Lem’alar, s. 171.; 6-Kastamonu Lâhikası, s. 84.; 7-Sözler, s. 366.; 8-Mektubat, 401-414.

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  • Burhan Kula

    14.1.2025 00:26:58

    Gayet kolay ayırt etmek, ağaç kökü yesinler diyenlerle, 1 suçlunun yanına onunla alakasız bin masumu da ekleyenlerle, AİHM nin Yalçınkaya kararı alenen ortadayken düne kadar suç olmayan, sıradan yasal fiilleri suç sayanları alkışlıyorsa, o kişiler Risale-i Nuru sadece kibirlerini artırmak ve ilim zannettikleri cehaletlerini beslemek için okuyor demektir. Zulme rıza Zulümdür, Taraftar dahi olsa zalim olur.

  • Savaş

    14.1.2025 00:13:59

    Amin ecmain

  • Yahya

    14.1.2025 00:09:07

    Âmin

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