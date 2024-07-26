Sana taş atan kardeşine gülü ver gitsin!

● Zâlim zulmü; âlimin ilmiyle âmil olmayıp ilminin zekâtını vermemesi, halkın da müstağni kalması yüzünden devam eder!

● Minnacık lokma yiyenin orucu bozulurken, milyonlarca kul hakkı yiyenlerin oruçları niçin bozulmuyor? Çünkü, zaten oruçları bozuk, sağlam değil ki bozulsun!

● Bile bile alkışlayan yalanı, talanı, besler kendini sokacak, çevresini zehirleyecek yılanı!

● Estiler, gürlediler; zam üstüne zam kustular, yalanlarının faturasını fakir-fukaraya, emeklilere kestiler!

● Taakkul, taallüm tekbirleri alınmadan tasarruf tedbirleri işe yaramaz?!

● Harf inkılâbının sebebi “okur-yazar” sayısını çoğaltmak değil, azaltmak; “uyur-gezer” çoğaltmaktı!

● Yeni Müslüman olan mühtedi, “Ya namaz, ya iş!” dayatmasına, “Namaz içindir bu baş, gerekmez aş!” derken; anadan doğma Müslüman “Namaz kazaya kalır, iş, yoksa işimiz yaş, zor geçer bu kış!..” der.

● Azar azar bile olsa “harama nazar!” büyük günah yazar, kalbi ifsat eder, fıtratı bozar!

● Hüsn-ü niyetliler “müfritane”, art niyetliler “ifritane” irtibat kurar!

● Yokluğa dayanmak mümkün, ama, tokluğa ve çokluğa bağımlı olanın işi zor!

● Gerçek hayatı, “kıssa”dan uzun, kısa ömürde derin hisse çıkaranlar yaşar!

● Deriden diri çıkmaz; diriler, iriler periler peşinde koştuğu sürece!..

● Aklını, vaktini, nakdini “müfsit siyasete, oyuna, maddeye” yatıran, ülkeyi batırandır!

● Dünyevî hayat arkadaşlığı ”bayat” arkadaşlıktır; gerçek “hayat arkadaşlığı”, âyât arkadaşlığıdır.

● Haksızlığa karşı susmak korkudan, haddini bilip susmak ilimden, hilimden gelir!

● Osmanlı Ortadoğu’yu 400 yıl bağıstan-ı güle, İsrail 40 senede kan gölüne çevirdi!

● Millisiz, müstebit, eyyamcı Kemalist eğitim eğitmiyor, herkesi öğütüyor!

● Alkışlarsan zalimi, haksızı, bitmez asla dışındaki yaranın izi, içindeki sızı!

● Hemşehrilerim zaman zaman, “Karadenizliyiz var mı ötesi?” diye soruyor! “Var, Marmaradenizli, Egedenizli, Akdenizli, İçanadolulu, Göneydoğululu, Vandenizli…”

● Bu dönem kadar hiç böylesine istimal edilmedi yalan yalan olalı; bu kadar zehir akıtmadı yılan, yılan olalı, yağma görmedi talan talan olalı!