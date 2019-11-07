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7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sosyal medyada ölçü ne olsun?

Ali FERŞADOĞLU
07 Kasım 2019, Perşembe
Sosyal medya grupları nasıl olmalı? Biz bunlara nasıl katkıda bulunuyoruz; olumlu mu, olumsuz mu? Onlardan neler bekliyoruz?

Sosyal medya gruplarına da Risale-i Nur’un ortaya koyduğu şu Kur’anî ve Nebevi ölçü, prensip ve stratejiler çerçevesinde yaklaşmak gerekir? 

Şöyle ki: İnsan hatâdan hâli olmaz. Sosyal medya grupları nasıl olsun ki!

İnsanlar için geçerli olan hususlar, “insanlardan mürekkep bir grup” için de söz konusu değil midir?

Bediüzzaman; Kur’ân ve Sünnet’e dayanarak gerçekten fıtrata uygun âdil prensipler, ölçüler vaz’ eder, sosyal stratejiler geliştirir, yaklaşım biçimleri formülleri verir.

İlim, fikir ehli, idareci, siyasetçiler, gruplar dahil; herkesi mihenge vurmamız gereken ölçü, prensip, sosyal formül ve stratejilerden birkaçı şöyledir:

● “Birşey bütün elde edilmezse, bütün bütün elden kaçırılmaz” 1 kaidesince dört dörtlük olmazsa da kısmen uygulamaya çalışmalıyız. Eksikler, yanlışlar var diye, tamamını kaybetmemeliyiz.

●  “Hasenâtı seyyiatına, sevâbı hatâsına tereccüh edenlerler, mağfiret ve affa müstehaktırlar.” 2

●  Zerrâtı günahkârlardan mürekkep bir hükûmet (fertleri hatalılardan mürekkep bir grubun) tamamıyla mâsum olamaz. Demek, nokta-i nazar, hükûmetin (veya grubun) hasenâtı (iyi yönleri, sevapları, doğruları), seyyiâtına tereccuhudur (kötü, günah, yanlış taraflarına üstün gelmesidir). Yoksa, seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. (Yoksa hatasız grup imkansızdır!) 3

● “Meslekler, mezhebler ne kadar bâtıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyesi/hayat düğümü, dayandığı gerçek hükmünde bir hak, bir hakîkat bulunur. Eğer eserlerine ve neticelerine hükmeden hak ve hakîkat ise olumlu; olumsuz yönleri olumlu cihetlerine mağlûp ise, o meslek haktır. Eğer içindeki hak ve hakîkat, neticelere hükmedemiyor ve menfì ciheti müsbet cihetine galebe ediyorsa, o meslek bâtıldır. Onun ehli, ehl-i bid’a ve dalâlet olur.

● “Cenâb-ı Hak, haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde a’mâl-i mükellefîni tarttığı zaman, hasenâtı seyyiâta galibiyeti-mağlûbiyeti noktasında hükmeyler. 

Hem seyyiâtın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan, bazan birtek hasene ile çok seyyiâtını örter.

“Demek, bu dünyada o adâlet-i İlâhiye noktasında muâmele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten/sayı veya keyfiyeten ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki, kıymettar birtek hasene ile, çok seyyiâtına nazar-ı afla bakmak lâzımdır.” 4

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat,  s. 333.  2- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 13. 3- Bediüzzaman, Münâzarât, s. 51. 4- Bediüzzaman, Mektûbât, s. 354.

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