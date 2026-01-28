Farklı meseleler…

Okuyucularımız, haklı olarak, ilgilendiğimiz aktüel hadiselerle alakalı izahlar istiyorlar.

Acele etmeden, büyük müfessir zamanı beklemek daha güzel değil mi? Bediüzzaman’ın, dünya savaşlarını tahlil eden yazılarında farklı teşbihlerle anlattığı haricî siyasetin inceliklerini, çoğu kez bilemiyoruz. Sihirbazların üflemeleri, hipnotik düğmeler, satranç oyunları, manyetizma ve başka benzetmelerle Üstadımızın işaret ettiklerini, zamanın tefsirine bırakıyoruz. Tâ ki hükmünü açıklasın. Zira bilemediğimiz önbilgilerle örülü girift hadiselerle karşılaşıyoruz. Üzerinde durmadıklarımızın bir kısmı ise; izahlarımıza ihtiyaç bırakmayacak tarzda vuzuha kavuşmuşlar.

İsterseniz sondan başlayarak, günümüzdeki birkaç meseleye birlikte bakalım.

Arap Baharı çerçevesinde hakkında en fazla yazdığımız Suriye meselesinde, son gelişmelerin, Yeni Asya’nın yıllar önce söylediği vadide aktığını birlikte seyrediyoruz. BOP çerçevesinde harekete geçen Neocon (Yeni Dünya Düzencileri olan) ekibin, Londra ve Pentagon bayrakları altında başlattıkları cinayetler Obama döneminde hızını kesmiş ve Trump ile durmuştu. Neocon-Neoliberal ittifakına reaksiyon olarak gelen yeni ABD hükümetinin de itiraf ettiği gibi; El-Kaide’den Eş-Şebab’a, Boko Haram’dan HTŞ’ye, PKK’dan IŞİD’e bütün terör örgütlerinin merkezleri ABD ve Londra’daki Neocon karargâhlarıydı. David Petraeus’un, Colani ile FOX TV’de yaptığı röportajla da, dünya kamuoyu gerçeği duymuş oldu… (https://www.yeniasya.com.tr/ murat-uyar/petraeus-kanli-sicilden-ukrayna-nin-gorunmeyen-rejisine_616080) Hatta Troçkicilerin alt terör örgütleriyle kamuoylarını aldatan tiyatrolarının üzerindeki perde, Barrack’ın açıklamasıyla kalktı…

İran’daki istibdadı ve Filistin politikasını kabul etmemek, Neoliberal-Neocon ittifakının İsrail veya ABD bayrakları altındaki hücumlarına fetva çıkarmaz. Demokrasiyi halkların kendileri geliştirirler… HAMAS’a sağladığı desteğin faturasını pahalıca ödeyen İran’ın; bundan böyle Müslümanların hassasiyetlerini siyasetlerinde kullanmayacağını düşünüyoruz. Küreselcilerin İran’a düşmanlıklarının sebebi buradaki rejimin istibdadı değildi… “Açık Toplumculara” kapılarını kapatması, millî davranması, doları ikinci sıraya atması ve Neoliberallerin iştihalarını cezbeden petrolleri. Gerisi teferruat... On yıllardır Batı şehirlerinde İran hükümeti aleyhindeki nümayişi finanse edenlerin adreslerini takip ettiğinizde, düşmanın hedefinde adalet yerine menfaati göreceksiniz. Baskı altındaki ABD hükümetinin şovlarına da zaten inanmamıştık…

Küreselcilerin AB’yi zayıflatmak üzere başlattıkları Ukrayna Savaşı’nın geldiği son noktayı Macron gizlemeye çalışsa da, sağolsun Trump kendi sosyal medya hesabında açıklıyor. Ukrayna’da yapılacak bir referandum, buradaki Yahudî asıllı idarenin niyetini açığa çıkaracağından, AB’nin istenmeyen liderleri, barış anlaşmalarını geciktirmeye çalışıyorlar. Kendilerince çatışmayı devam ettirecek yeni planlar da hazırlayabilirler. Kırk seneliğine ayarlanan savaşın, Küreselcilerin aleyhine bitmekte olduğunu birlikte takip ediyoruz. Globalist elitlerin kontrolündeki medyanın ifşa etmedikleri bir hususu, bu vesileyle belirtelim… Neocon-Neoliberallerce başlatılan dünyamızın birçok anlaşmazlıklarında, Rusya ile ABD hükümetlerinin yan yana durmaları, gelecekteki barış ve demokrasiler için güzeldir.

Venezuela meselesinde ABD’nin haddini aştığını, ABD kamuoyu da başkanlarına söylemişti. Başkan Maduro hakkındaki kararı, Venezuela halkı vermeliydi. Haklı olabileceği davayı, Neoconların tahrikiyle yanlış üslupla icrası, elbette Trump’ın aleyhine oldu. Şimdilik Demokratlara yanaşmış görünen Neoliberal rakipleri, bunu acımasızca kullanacaklardır. California’nın Marksist valisinin Davos’taki istismarı gibi… Yeni ABD hükümetinin Latin Amerika politikasının nasıl devam edeceğini birlikte izleyeceğiz. Çin’in buraya müdahalesi, ABD’nin kıta demokrasisine yardımını hızlandırabilir…

Neoconların Yeni Amerikan Yüzyılı ile Yeni Dünya Düzencilerinin; kendileriyle çatışma içinde oldukları “Amerika’yı Yeniden Büyük Yapma” iddiasındakilerin millîlerin siyasî üsluplarındaki ayrışma, Suriye’de de kendisini gösterdi. Neoconların otuz seneden bu yana kurdukları terör örgütlerinin, (PKK/SDG/İŞİD/ EL-KAİDE/BOKOHARAM) Suriye’de teröristleri nasıl serbest bıraktıklarını birlikte izledik. Trump’ın Suriyelilere yakalattırdığı “Avrupalı İŞİD teröristleri,” AB’li başkanların başlarını ağrıtacak… Geçmişte Neocon-Neoliberal ittifaka çalışan von den Leyen, Merkel, Sarkozy, Blair, Rasmussen ve AKP’lilerin Arap Bahar’ındaki cinayet dosyaları kabarıyor…

Grönland/Kanada meselesiyle Marksist Kürtleri müstakil yazılarda inşaallah…