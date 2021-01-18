"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Tebliğ ve irşatta ispat metodu

Ali FERŞADOĞLU
18 Ocak 2021, Pazartesi
İman ve İslâm esasları anlatılırken muhatabını iyi tanıma önem arz eder. Müslümanlık’ta ruhban sınıfı bulunmaz. Öyleyse, tebliğ ve irşat görevini kim yerine getirecektir? Bu soru, “Kur’ân’ın ana çerçevesini çizdiği, Sünnet-i Seniyye’nin açıkladığı tebliğ ve irşat metotları olan ispat ve ikna üslûbunu kazanan her mü’min” şeklinde cevaplandırılacaktır.

Ki, “Sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz,” “Peygamber’e düşen ancak tebliğ etmektir” şeklinde birçok âyet ve hadiste vurgulanır.  

Takip edilmesi gereken üslûbun çerçevesi de, “İnsanları Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle çağır ve onlarla olan mücadeleni en güzel şekilde yap. Şüphesiz ki Rabbin, O’nun yolundan sapanları en iyi bilendir; doğru yolda olanları en iyi bilen de yine O’dur” âyetiyle çizilir.

Peygamberimiz (asm), bu hakikatleri fiilen ve hâl diliyle yaşayıp açıklarken, “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” tarzında yorumlar. İkna ve ispat; tergip, yani rağbeti arttırma; tebşir/müjdeleme ve korkutma da dengeli olmayı gerektirir. 

Hiç şüphesiz, bu hakikatlerden çıkan sonuç, iman ve İslâm esaslarını anlatmada en etkili metotlardan birisi, ispat ve izah ederek iknadır. İkna, uyma/ittiba etmede önemli rol oynar ve üç esas söz konusudur:  

Tebliği verenin, mesajın mahiyetinin ve mesajı alanın özellikleri... Dâî/tebliğci sahasında otorite, güvenilir, hoş bir görünümü yanında en önemli özelliği şudur: 

Mesajı akla yatkın, ispat edilir, kalp ile vicdanları tatmin edici ve ayrıntılı bilgiyi ihtiva etmelidir.  

İtaat: Kişi kendi arzusuyla değil de başkalarının isteklerine göre bir davranışta bulunursa, bu, “itaat/boyun eğme” olur. 

Aklî/mantıkî izah ve ispat kendi isteğiyle uymayı, mükâfat veya cezalar itaati arttırabilir. Kur’ân, iman ve İslâm esaslarını ispatta, Cennet ve Cehennemle her iki unsuru da kullanır.  

Benimseme/kabul etme: Kişi bir fikri/kaideyi gerçekten inandığı için benimser, kabul eder ve o davranışa uyar. Meselâ gençlerin eve gelen misafire can ü gönülden “Hoş geldiniz!” demeleri ve ilgilenmeleri gibi... 

Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'

    Sokakta kimse kalmasın

    Seçim bölünmeyi bitirsin

    Basın kartı ayrımcılığı sürüyor

    'Her yere adliye kurun, daha çok mutlu olun!'

    2 milyon esnaf, 446 bin şirket battı

    27 milyon kişi aşılanırsa yasak kalkabilir

    'Obezite koronadan daha tehlikeli'

    ABD askerleri Somali'den çekildi

    Saraya para dayanmıyor

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 165 vefat daha

    2.el satışları 2021'de 9 milyonu bulur

    Heiko Maas: Aşı olanlar için kısıtlamalar gevşetilmeli

    Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    ABD'de Kongre baskını sonrası güvenlik güçleri teyakkuzda

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 94 milyon 968 bini aştı

    İtalya'nın 3'te 2'si yüksek riskli kapsama alındı

    Kutuplaşma otoriterliğe dâvet

    'Mücadelemiz bütün üniversiteler için'

    'İktidar sahipleri, hedef göstermekten vazgeçsin'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis’in hafife alınması hayra alâmet değil
    Şükrü BULUT

    Dünyayı kadınlar mı; yoksa erkekler mi idare edecek?
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtın kazası olur mu?
    M. Ali KAYA

    Akrebiyet ve kurbiyet hakikati (1)
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı yayın hizmetleri
    Risale-i Nur'dan

    Vazifeyi yapıp, Allah’ın işine karışmamalı
    M. Said ZEKİ

    Fert ve hürriyet
    Mehmet KARA

    CHS hani uçuracaktı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl talebelik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.