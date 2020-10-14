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14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Unutkanlık ve hafıza

Ali FERŞADOĞLU
14 Ekim 2020, Çarşamba
Po­tan­si­yel ha­lin­de­ki ha­fı­za­mı­zın ka­pa­si­te­si­ni son­suz ar­ttır­ma gü­cü­ne sa­hip ol­du­ğu­mu­zu bi­li­yo­ruz. Çok fonk­si­yon­lu bey­ni­miz, söz ko­nu­su bil­gi­ye muh­taç ol­du­ğu­mu­zun şu­u­ru­na va­rıp ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­di­ği­miz nis­pet­te onu ha­fı­za da tu­tar; unut em­ri ve­rir­sek si­ler. Ko­mu­tu şu­ur­la ver­mez­sek de “de­rin ni­yet” ve fil­le­ri­miz­le ger­çek is­te­ği­mi­zi be­lir­ti­riz.

Unu­tul­muş zan­ne­di­len es­ki bil­gi­ler, as­lın­da tam unu­tul­ma­mış­tır, ama uya­ran­lar ye­te­rin­ce güç­lü ol­ma­dı­ğı için ha­tır­la­na­ma­ya­bi­lir­ler. An­cak, güç­lü uya­rı­cı ve eg­zer­siz­ler­le ha­tır­la­na­bi­lir du­ru­ma ge­ti­ri­le­bi­lir­ler.     

Be­yin araş­tır­ma­la­rı ve si­nir­bi­lim da­lı uz­man­la­rı, bir in­sa­nın gün­de or­ta­la­ma on bin si­nir hüc­re­si­ni yi­tir­di­ği­ni, öm­rü bo­yun­ca da yüz­de 5’lik bir kay­bı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, bu­nu ön­le­me­nin yo­lu­nun, bey­ni ka­lıp­sal­lık­tan çı­kar­tıp şa­şırt­mak­tan ve ha­fı­za ge­liş­tir­me yön­tem­le­ri­ni kul­lan­mak­tan geç­ti­ği­ni tes­bit et­miş­ler­dir.  

Be­yin hüc­re­le­ri­nin öl­me­sin­de en bü­yük fak­tör stres­tir. Stre­se yol açan ise olum­suz dü­şün­ce­ler­dir. (Prof. Dr. Nur­se­len Toy­ga, Ye­ni As­ya/25 Mart 2003.) 

Hafıza geliştirme uzmanları stre­si azal­tın uyarısında bulunuyor. Ra­hat­la­ma eg­zer­siz­le­ri ya­pın. Stres vü­cu­dun kor­ti­zol sal­gı­la­ma­sı­na yol açar, bu da ha­fı­za­yı za­yıf­la­tır. Özel­lik­le, bey­nin ki­mya­sı­nı bo­zan stres­ten uzak du­run.  

Onu as­ga­ri­ye in­dir­me­nin yo­lu da doğ­ru ve sağ­lam bir ha­yat fel­se­fe­si­ne sa­hip ol­mak, ha­ya­ta güç­lü iman göz­lü­ğü­y­le bak­mak­tır.  

Uz­man­lar, ha­ya­tın ve olay­la­rın acı­ma­sız­lı­ğı­na kar­şı in­san­la­rın du­var­la­ra ko­nu­şa­rak be­yin fiz­yo­lo­ji­le­ri­ni dü­zel­te­bi­le­cek­le­ri­ne, dik­kat çe­ki­yor. Bu doğ­ru­dur. Ama du­va­ra ko­nuş­mak­tan­sa bir ke­na­ra çe­ki­lip iba­det ve duâ ya­pa­rak yü­ce Ya­ra­tı­cıy­la ko­nuş­mak, daha et­ki­li ol­maz mı?  

Sahabiler stresten uzak, tam mutmain, tam bir huzura kavuşmuş ve bütün istidatlarıyla, bütün duygularıyla Nübüvvet güneşine teveccüh etmişti.  

Bey­ni­mi­zin ha­fı­za şu­be­sinin za­yıf­la­ma­sı ve ha­rap ol­ma­sı­nın bir di­ğer se­be­bi, daha doğ­ru­su en bü­yük se­be­bi, onu ça­lış­tır­ma­mak, ye­ni bil­gi­ler­le tak­vi­ye et­me­mek­tir.  

Bir di­ğe­ri de, “ha­ra­ma na­zar”, ya­ni, gayr-i meş­rû şey­le­re bak­mak­tır. Çün­kü bu ba­kış, aşı­rı ve yer­siz uya­rıl­ma­la­ra yol açar; be­de­nin ra­hat­la­ya­ma­ma­sı du­ru­mun­da fiz­yo­lo­jik den­ge­ler bo­zu­lur. Bu du­ru­mun uzun sür­me­si psi­ko­lo­jik den­ge­le­ri de al­tüst eder. Bu­nun ilk be­lir­ti­si ha­fı­za kay­bıy­la baş­lar, daha son­ra has­ta­lık­lı ki­şi­li­ğin oluş­ma­sı­na yol açar.  

Bil­has­sa te­le­viz­yo­nun düğ­me­si­ne hâ­kim ol­ma­lı; bu müm­kün de­ğil­se ya on­dan uzak dur­ma­lı, ya da onu ev­den uzak­laş­tır­ma­lı­yız. Yok­sa o bi­zi, ço­luk-ço­cu­ğu­muz­dan, de­ğer­le­ri­miz­den ve iba­det­le­ri­miz­den ko­pa­rıp uzak­laş­tı­ra­cak­tır!  

Sahabileri terbiye eden Peygamberimiz (asm) beyin ve duygularını çok iyi kullanmalarını da öğretmiş, stres ve “haramı doğuran nisyandan” uzak tutmuştur. 

Elbette binlerce hadis-i şerifi ezberleyebilirler. Ve hafızalarında unutmamak üzere arşivlerler.  

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