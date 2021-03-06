Dil sürçmeleri (2)

Makam mevki: İlim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar makam ve para peşine düştüğünde rengi solar ülkenin, akordu bozulur; iş olsun diye yapılır işler ve bir türlü hale yola girmez!..

Unutuş kötüsü: Unuttuğun... terk ettiğin... ve n’ettiğin.... kendini böyle ikide birde...

Cesur: Ve seni cesurlara yazalım çünkü şimdinin/ufkun/sonsuzluğun peşindesin.

Arayış sessizliği: Şöyle kaygısız bakmak zamanlara... Ne derler... den uzaklaşıp... çalmak kapısını kaybolmuşların...

Vefa: Bizim için çırpınanları duymamanın /görmemenin sağırlık/körlük dışında ne çok isimleri vardır acep; bilen bilir!

İlke/l: Geri kalmış toplumlarda ilkeler değil; ilkellik ön plandadır.

Fatura: İnsanca yaşamanın faturası ağırsa; orada körler ve sağırlar çoktur!

Tekleyen teknoloji: Sözüm ona “iletişim çağında” ikide bir gezden/gözden/arpacıktan söz edip bulduğunuz “iletişim” araçlarının “göstermelik” olduğunu yine siz isbatlayabilirdiniz ve “başardınız!”

S/uç: Uç fikirlerin suç olduğu yerde; yerde kalmaya mahkûmuz demektir!

Yanlış hesap: Yanlış hesap döner Şam’dan, Bağdat’tan. Döner; erken ya da geç.

Konuşmak ve susmak:

Büyük konuştum; kimseler duymadı beni!

Büyük büyük sustum;

Duysunlar diye sessizliğimi!

İççilik: İş; “iç”ten geçmeden olmaz ki...

Ba/kış: Dikkatli bakmadı;

Dik dik baktı!

Bu yüzden soldu çiçekler!

Hırssız ve hırsız: “Hırslı olun!” diyoruz; sonra da: “Niye hırsız oldun?” diyeleniyoruz! Çare mi? Hemen söylüyorum:”/Hırsız/ olmak istemiyorsan... /hırssız/ ol!” diyeceksin. Gaye-i hayal ne güne duruyor!

Unutkan kötüsü: “Yok, yok; unutmam!” diyordu; unuttu!

Kendini hiç tanımıyormuş!

Dert/leşmek: Derdin yoksa... seninle dertleşemem!

Rüya: Rüya görmem, diyordu yaşadıkların ne?!...

Okul: Okullar mı? Oradan yetişmiş “bir kişi” aranıyor.

S/inmek: Eşitliğin, şefkatin, hürmetin olmadığı yerde hürriyet de olmaz, demokrasi de... Hak, hukuk, adalet topluma sinmezse; toplum siner.

Dert: Derdin yoksa dert çok; derdin varsa dert yok!

Sakin: Ey dünya sakinleri! Sakin olunuz!

Eğitim: Eğitimi eğitmek gerekiyor.

Tegafül: Unutacaksan unut; unutuyormuş gibi yapma!

Acele: Aceleye sor:”Nereye gidiyorsun?” diye... aceleden cevap da veremez! Acele bir yere varmaz; varsa da bir şey anlamaz!

Sabah: Sabah olsa da uyansak; (ve/ya) biz uyandığımızda mı sabah olacak?!

Fark: Oraya farklı, buraya farklı konuşmak, görünmek; “farklı” olmak anlamına gelmiyor.

İz: Belki de yoksun! Bir izin, tozun, sözün var mı?

Vergi algı: Vergiler toplanıyor da... Neyin nereye gittiğini kim soruyor! Ne kadarı, kime, kimlere, nereye, nasıl dönüyor?

Geçim: İnsanlarla hoş geçinmek de aklın şubelerinden diye okuyup öğrendim.

Can sıkıntısı: Canın sıkılıyor. Kitap da okumuyorsun. Emellerin almış başını gidiyor... Her şeyi dünyada/n istiyorsun. Canın sıkılır!

Mevsim: Aşk... en çok... hangi mevsim?!... Aslında aşk... bütün mevsimlere uğrar! (Mevsimler mi aşka uğrardı?!...)

Bekleyiş:

Gece/(de) olduğum; doğru...

Doğru; gündüzü beklediğim...

Beklediğim doğru; âlem şahit...

Yıldızlarla bir; sabaha kadar...

Gece: Gece bir bilmeceyse çözelim.

Şaşı: Dünya mı?

Hangi dünya?

Kendi dünyana baksana!

Şaşı seni!

Seçim: Her seçimde... kendini yeniden seçmiyor/ayırmıyor/tanımıyorsan... sözlükte “seçmek” maddesine bir bak!

Tezat (değil): Mesele anlaşıldı: Silâh fabrikaları açlık; ilâç fabrikaları hastalık imal ediyor!

Kapkara m/izah: Bütün ağaçlar kesilip bitince o altınlarla ülkemiz altın devrini yaşayacak!

Telâşe: Yok diploma telâşeleri... Yok ev... Yok evlenme... Yok şu, bu derken... erkenler geçlere, lâzımlar elzemlere, mühimler ehemlere karışıp gidiyor.

Gün/dem: Beni ilgilendirmeyen bir sürü haber... Yapma gündemlerden günümüzü yaşamayalım diye birileri bitmez gayretler içinde... Ne zaman yaşayacağız?!...

Hayat dersleri: Hayatı zorlama, horlama, sıkıştırma, gevşetme, es geçme, hayret etmezlik etme!

Merak:

Kendin hariç; herkesi merak ediyorsun!