Dokunulmazlık

Hele; Hak namına haksızlığa ölsem tapamam, diye çığlık atan Âkif’i tanısaydık; bugün her şey yerli yerinde olurdu.

Dünya imrenirdi bize.

Ama olmadı işte!

Menderes’i millet seçti; sonu hazin.

Bu yol oldu ve daha sonra daha kimler kimler haksızlığa uğradı; uğramaya devam ediyor.

28 Şubat’ta hakkı yenenlerin elinden tuttuk.

Elinden tuttuklarımız; yasakları, yolsuzluğu, yoksulluğu yok edeceklerdi; iş nerelere dayandı!

Seçimle gelenler; kelepçeyle gidiyor. Tarih tekerrür ediyor.

Âkif, kendisine zincir vurmayı düşünen çılgın olur; o da mümkün değil, diyor.

Ve bizlere o zor şartlarda “korkma” diyerek; o “mağara” olayını hatırlatıyor.

O hürriyet meltemi, hukuk, adalet, demokrasi insanın insan olması için olmazsa olmaz ilk temel taşı.

Yoksa?

Yoksa bunları kazar, yazar dururuz ve çoğumuz fukara oluruz. Hayat, mânâsını yitirir.

Âkif Mısır’a sığındı; vatanından cüdâ vaziyette kanser oldu.

Namık Kemal Magosa zindanlarında zatürreye yakalandı; kırk sekiz yaşında mahzun olarak öldü.

Said Nursî, istiklal madalyasıyla hapis, sürgün hayat yaşadı.

Sonuç?

Yüzümüz -bir türlü- bundan gülmüyor, işte!

Çözüm?

İnsanca yaşamak için aklını başkasının cebine, torbasına koymayacaksın; iradene sahip çıkacaksın.

Hürriyet o kadar önemli ki: “Ekmeksiz yaşarım; hürriyetsiz yaşayamam!” der, Nursî.

Şahsın değil; şahs-ı manevi olan Meclis’in yanında yer alır. İşlerin bu şekilde sulh ve sükûnet içinde yürüyeceğini bilir.

Kemal ve Akif’in de aynı kelime -hürriyet- etrafında dönmeleri; işin ciddiyetini haber vermiyor mu?!

Hürriyetin önündeki barikatlar kalkmadan hiçbir yere gidemeyiz. Dünya koca bi’ hapisane olur. Hayat ve hürriyet doğuştan hediyedir insana ve kesinlikle dokunulmazlıkları vardır.