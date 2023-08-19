"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hakikat Ülkesi’ne bir bilet!

Ali HAKKOYMAZ
19 Ağustos 2023, Cumartesi
Kim hangi partiye oy veriyormuş!

Derneği, cemaati hangisiymiş!

Geç efendim geç!

*

Biri suç işliyorsa hâkim var, savcı var. 

Tanıyabildiğim kadar; insan mı değil mi; ona bakarım ben.

Şu, onu bunu kafamıza göre yargılamaktan hemen, şimdi vazgeçmeliyiz.

Bu yol; yol değil…

*

Bir de derdini, düşüncesini rahat açıklayan kaç kişi, kaç kuruluş var ki... (var mı ki?!)

*

Hürriyet var mı yok mu; işte bütün mesele... 

Hürriyetten büyük vakıf, dernek, cemaat mi var! 

Şu bakışlarımızı biraz tamir edelim.

*

Ey olağan zamanlar…

Ey normallik…

Ey vasat…

Ey duru zamanlar…

Ey ağırbaşlı saatler…

Ey dingin vakitler…

Ey şimdi denilen sonsuz beste... nerdesiniz?

*

Çekiştirip duruyorlar huzuru.

Lütfen teşrif buyurmaz mısınız! 

Artık bıkacağımız kadar bıktık bu şiirsizlik zindanında... 

Anormalliğin normalliğine elveda…

*

Estetik fukaralığından…

Naylon gülüşlerden…

Sahte yaşamaklardan bir yol bulup Hakikat Ülkesi’ne gitmenin zamanı gelmedi mi?!

*

Aydınlar mı; nerdeler? 

Niye konuşmazlar? 

Ahlâk sukut etmiş; aydınlar sükûta durmuş.

Sükût altındır, sözüne sıkı sıkıya sarılmışlar!

*

Muavin Bey, son durağa geldiğimizi söyler misin, şu uyuyanlara.

*

Dünya kalabalıklaşıyor. Tuhaf değil mi “insan”(î) tenhalığımız! Bak; efsaneler de  bir bir öteye taşınıyor. 

Bir yere gelmiş sanatçıların akıl ve kalp terazilerinin hassas olduğunu görüyorum. Barış Manço da Cem Karaca da bunlardandır. İşte onlardan biri daha bu “ıslah edemediğimiz dünyayı” bize bırakıp gitti. 

Daha ölümler de bize bir şey demiyorsa; demsiz zamanların zebunu olmaya devam edeceğiz demektir. Erkin Baba da sanat âleminde bir büyük gedik bırakıp gitti. Ona da güle güle… Bu da unuttuğumuz kavramları dilimize koyup gidenlerden… İyi görmüş zamanların uçup gittiğini.

*

“Öyle bir geçer zaman ki”

-Merhum Erkin Koray’a…-

İyiler yola çıkmış gidiyor.

Dilsizler kaldı burda…

Hurdahaş, pürtelâş yaşayanlar…

Bestesiz ve şiirsiz…

Fesübhanallah…

Kötüler de girsin sıraya…

Gökyüzünü siyaha boyayanlar…

Kuş yüreklerini korkutanlar…

Hafakan adamlar ne varsa…

İnşallah…

Ya Rabbî!

Bu huysuz adamlardan bıktık.

Huruşân ne varsa perişan ediyorlar.

Sen varsın diye ümidim dipdiri…

Dünyayı cehenneme çevirenler görmesin Kevser’i.

Bu ağır yüklerin altından sesleniyorum:

Hasbünallah…

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dar gelirli ezilecek

    Çin’in Uygur zulmüne en acı örnek

    KKM bataklığı

    Alın terinin hakkından tasarruf olmaz

    Millet, tasarrufta somut adım bekliyor

    1000 Filistinli süresiz açlık grevine başladı

    Suya bile ulaşamıyoruz

    50 ile 100 ürünün fiyatları günlük olarak değişiyor

    Vatandaşın borcu ikiye katlandı

    Sağlık Bakanlığı’ndan “kızamık” alarmı

    İsrail anayasal krize doğru ilerliyor

    İstanbul için özel bir deprem kanunu çıkmalı

    Kur artışı ilaç sıkıntısını bitiremedi

    Seçim vaatlerini de vatandaşlara ödetiyorlar

    Enflasyon beklentisinde rekor artış

    Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan F16 açıklaması

    Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle tahliye uçuşlarında sorun yaşanıyor

    Acı hatıralar betona ezdirildi

    Depreme hâlâ hazır değiliz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Konya STK’larına çağrı
    Ahmet BATTAL

    Dinî cemaatler neden hızla kan kaybediyor?
    Genel

    KKM bataklığı
    Genel

    Çin’in Uygur zulmüne en acı örnek
    Abdil YILDIRIM

    Edep Ya Hu!
    Risale-i Nur'dan

    Bu fânîden sonra bir bâkî var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İman, Kur’an hakikatlerine ters düşmeyin!
    Cevher İLHAN

    Deprem yanıltmaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.