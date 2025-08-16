"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İçtimaî ve Siyasî Sözlük (1)

Ali HAKKOYMAZ
16 Ağustos 2025, Cumartesi
ÇÜRÜYÜŞ

Az gittik, uz gittik. Kış gittik, yaz gittik. Söz gittik, saz gittik. Yittik mi; n’ettik? Evraklar bitik, abi! Neye dokunsan çürümüş! Bir şeyler yürümüş dem ve damarlarımıza!

*

MİLLÎ İRADE/İDARE

Görevi millet vermişse… oradan da millet alır. Milleti yormayın. Bu çizgi dışı hâller yol olur; yarın hukuksuz kalırsınız. Milletin yakasını hemen, şimdi, derhal, behemehal bırakın! Milletin seçtiğini hapse atmak; milleti hapse atmakla aynı… Ve kanunlar eşit tatbik edilmeli… Yoksa yapılanlar hükümsüzdür.

*

SANAT VE SİYASET 

Siyasetçi, sanatçıya değil; sanatçı, siyasetçiye yol gösteriyorsa mesele yok; yok yoksa işimiz çok demektir.

*

KÜLAH OYUNU YA DA…

Fena çürümüşüz, ha!

Diploma oyunu bir yandan…

Çok yandan al takke, ver külah.

Ne istifa ne beyan…

Yalan, dolan, tırpan…

Çırpınan bir millet…

Ölmüşüz de ağlayan yok!

Acemi oğlanlar iş başında…

Hacivat değil; karagöz de şaşkın…

Belki batıyoruz gün gibi…

Gün gibi ortada; şeffaf değiliz.

İçimizi gösterebilir miyiz?

*

DİPLOMALARIN DİBİ

O zaman bütün diplomaların dibi karıştırılsın, abi! Böyle olmaz! Tapu, ehliyet, pasaport, vatandaşlık ne varsa… Nereye gidiyoruz; bi’ bakar mısın? O evraklar için dirsek çürütenler hakkını helal etmez ki…

*

TOPTANCILIĞA REDDİYE

Avrupa ikidir düsturunu es pas geçmek de toptancılığa girer. CHP’ye -Hilmi Uran’a- Nursî’nin mektubunu nasıl okuyalım? Yüzde beş yüzünden hepsini nasıl mahkum ederiz?! Hemen öyle kestirmeden hüküm vermek yerine ayıklamak gerek siyahı, beyazı.

*

ÖCÜ VE CİCİ

O sahte, bu naylon…

Şu çakma, bu çıkma…

Şıkıdım şıkıdım oyna.

Dün öcü idi değil mi?

Sonra birdenbire cici…

Sevsinler seni, e mi!

*

İKTİSAD-I SİYASÎYE

Kelimeleri iktisatlı kullanmayan yazarlar, savruktur; yarına kalmaz. Parayı da saçıp savurduk ki... kara kara düşünüyoruz. Kara paralardan medet umuyoruz. Millet ve devlet olarak israftan dönecek miyiz? Âcil karar vereceğiz buna. Adamın adı Abdullah ise Abdullah diyeceğiz. Apo ve/ya Abdullah Ağa dersek iktisat dışına taşarız; yaaa!

*

DİPLOMALI CAHİL

"Hayat nedir?" sorusuna cevap veremeyen okulların diplomaları, neyin cevabı olabilir ki! Geeç!

*

DİPLOMALI İŞSİZLİK

Eski okul anlayışı bitmeli. Bir köy nüfusu, hapishane misali binalarda eğitilemez; olmuyor zaten. Mesleksiz kalmak için on iki sene okula gidiyorsunuz. Üniversiteyi bitirmek de çare olmuyor. Bu konuya kafa yormazsak; hep beraber yorulacağız, yoruluyoruz.

*

KİTAPLAŞMAK YA DA KUTUPLAŞMAK

Kutuplaşmak istiyorsan; kutuplara git!

Tutup bana çerçeveler çizme! Git; donmuş kafanla oralarda yaşa! Son nefese kadar değişir insan. Beni sınıflara, cemaatlere, derneklere, partilere patırtılara ayırma! Hürriyetin olmadığı yerde çatırtı eksik olmaz. Sakin şarkılar dinlenmez orda; yüksek perdeden konuşulur. Katur kuturdur oralar. Öyle yerlerde; zengin az; fakir çok olur. Bahar ülkelerin haritasını çizeyim mi? Çok kitap okunur orda; az konuşulur 

Cehalet, fukaralık, kavga kaçacak yer arar. 

Kitaplaşmayan toplumlar kutuplaşır 

*

KIRMIZI ÇİZGİ

Sana fânî adresler mi verdiler; gidip bulamadığın; bulup kalamadığın?

Dikkat et! Kalbini, bakışlarını, duyuşlarını çalıyorlar; kalbine göre bir sevgi bırakmıyorlar. Çizgi çek seni senden çalan şu hırsızlara.

*

ADRES ŞAŞKINLIĞI

Bir günde, bir ânda fikir değiştirenleri görünce; yarın, bundan da vazgeçerler, diyorum; seyrediyorum. Yakınımda bu kadar değişkenlerin olacağını bu kadar sanmıyordum. İşin içinde cehalet var, nefis var, saflık var, kat kat hamakat var, menfaat var, başkası benim yerime düşünsün, var. Daha çok var.

*

BİT YENİĞİ İŞLER

Kükreyişin bir işe yaramıyorsa; bari ortalığı tozu dumana katma! Zulme karşı ben de dilimi kullanıyorum; sen de... Senin her türlü imkanın var; benim gibi davranıyorsun! Bu işte bir iş var!

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek

    Gözler Alaska'daki kritik zirvede

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    Nobel ödüllü isimlerden “Gazze” mektubu

    Aydın, Çerçioğlu'na tepkili

    İİT’den sert tepki

    Bu teklif alın terini yok saymaktır - 1 günlük iş bırakma kararı

    AB’den işgal kararına tepki

    Trump: Gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilsin

    Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı

    Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın

    Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

    Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı

    'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'

    Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gözler Alaska'daki kritik zirvede
    Genel

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya
    Genel

    Risale-i Nurlar, gençlerin keşfetmesi gereken bir hazine
    Genel

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.