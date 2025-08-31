"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

İçtimaî ve Siyasî Sözlük (3)

Ali HAKKOYMAZ
31 Ağustos 2025, Pazar
MEMLEKETİM

Sana yaşadığım yerden konuşayım.

Toprakları var; ekilmez.

Ormanları cayır cayır yanar.

Aş'ı yoktur ama...

Aşı vardır.

Vurundun mu bütün dertlerin biter.

Kitap okuyanı binde bir...

En ucuz para burda...

Güneşi çok da...

Kara bulutları eksik değil...

Bir ipucu daha vereyim.

Yunus'u olan bir yer de...

Şimdi çok şiirsiz...

***

?!?

İnsanlığı kim uyandıracak?

***

DERT VE DERMAN

İnsanın ruhu ağrır, kalbi büzüşür, aklı kararır mı? Her derdin bir dermanı vardır gibi şifalı sözler önüme düştüğünde rahatlarım.

***

BÜTÜN MESELE

İstibdat ya da hürriyet... İşte bütün mesele...

***

DİLSİZLİĞİMİZİN DİLİ

Dilimizi bilmiyoruz; konuşmaya çalışıyoruz! Ke-ke-me-yiz. Birbirimize "yabancı" duruşumuzun birinci sebebi bu! Dil bilmek "konuşmak" değil; dilin inceliklerini bilmektir.

Dilimiz ağır yaralı... Konuşacak mecali yok. Dilsiz, bir yere gidemeyiz. Bu, kendimize gelemeyişimizin sebebi başka ne ki?!

***

KİTAP YA DA KİTAP

Hayatî bir mesele... ve bir teklif...

Ormanlarımız alev alev... Sokaklar da yanıyor. Gençlerimiz hiç bu kadar başıboş değildi. Yok, yok; değildi. Şahsî silahlanmalar alıp başını gidiyor. Gelir dağılımı bir uçurum... Ve buradan nasıl çıkarız, sorusuna da cevaplar aramıyoruz. Araba devrilmeden yol gösterelim de demedi demeyin.

Diyorum ki her şehrin meydanına Açık Hava Kütüphaneleri kuralım. Halk her gün veya her hafta bir yazar tanısın. Dünyada, ahirete göçmüş; fark etmez. Akşama kadar hatta gece bile orada sesli/sessiz okumalar icra edilsin. Ayrıntılar yolda rayına oturur. Binlerce kitap toplumu kandırsın, doyursun. Bunu mutlaka yapalım. Ne zamana kadar? Okumanın zamanı, sınırı, yasağı pasağı olmaz. Mesele böyle böyle tebellür edecek, hükmüne itiraz mümkün mü?!

***

KURTULUŞ SAATİNİ KUR-MAK

O gelmiş, bu gitmiş… Umrumda değil…

Beklediğim demokrasi? Yani hürriyet, adalet… Yani akıllı, kalpli cumhuriyet…

Renkli bir Meclis… “Yasaksız ve Konuşsn Türkiye… ”Mösyö Geveze”lerden bıktık ki ne bıktık!

***

ŞAMATA

Bu kadar şamata; ortada ne var?! Huzur ve sükûn gitti. Bak; bir Cem Karaca  daha çıkmıyor. Parayı pulu da üç beş kişi arasında bölüşüyor. Acı…

***

“SENİN DE BİR REYİN VAR”

Vatandaş da hakkına sahip çıksın. Hakkını aramayana durup dururken şu senin demezler. Verdiği vergilerin nereye gittiğini soramayan toplumlar, açlık ve yoksulluğu peşinen kabul etmiştir.

***

SAYIN DİYANET!

Din yani şeriat dediğin: “Tevhit, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet…”

Diyanet dediğin bu kavramları anlatamıyor. Takdim-tehir yapıyor. Yorumlar  taraflı, eksikli, anlaşılmaz, zayıf, benzetmeler, örneklemeler, karşılaştırmalar bi’ tuhaf… Hoca, eline tutuşturulan kâğıdı okumaktan âciz. Hem niye güvenmez devlet şahadetname verdiği vatandaşına?! Çok resmî bir hava… Yeğenime dedim ki: “Diyanet olmasa din eksilir mi?” Hayır, dedi. Şimdi böyle bir kurum olsa mı olmasa mı? Karar yüce milletin… 

***

SOKAKLAR, AH!

Sokaklar bir teşhirciliktir gidiyor. Sokağa bak[—ma]; aileyi, eğitimi, nerden gelip nereye gittiğimizi gör!

***

ROTASIZLIK

Bir bilsem; nereye gidiyoruz?!

***

YALANCILARA

Hem yalan söylüyorsun hem yalancı diyorsun karşındakine. Aynaya bak da öyle konuş! Sen de inanmıyorsun söylediklerine.  Yalan de haydi!

***

KOLTUK VE DOSTLUK

Koltuklar fani; dostluklar bâkî…

***

AH, GAZZE!

Ey dünya! Yaz bir kenara! Gazze ağlarken… Açken, ölüyorken… gülemezsin. Daha ne olsun! O zulüm, o kan varken… Var mısın, yok musun?! Kimseden dişe dokunur bir iş olmaması kıyamet manzaralarından mı?! 

***

DÜNYA SAHNESİ

Oyunun en tehlikelisini oynuyor dünya. 

Her şey unutuluyor bu tiyatroda; yeni bir “oyun” konuyor sahneye.

***

CEHALETİN ÇOCUĞU

Cehalet yerinde sayıyor. Fukaralık dolu dizgin... Sen-ben’ci(l)lik o biçim…

***

YENİ DÜNYA

Haberler kan revan...

"Yeni Dünya Düzeni…" 

***

KANUN ÖNÜNDE

Haa, kanunlar herkese eşit uygulanıyorsa mesele yok; yok öyle değilse… bunu azıcık düşünmek bile… yok, yok!

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

    64 metre ve üzeri deniz araçları Osmangazi Köprüsü'nün altından geçemeyecek

    YKS'de ''ilk 1000'' hangi bölümleri tercih etti?

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı

    Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü

    Denizli'de orman yangını

    Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

    Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.