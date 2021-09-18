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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Nerdesin, aşk?

Ali HAKKOYMAZ
18 Eylül 2021, Cumartesi
Ya Vedûd!

Arıların çiçekleri tavafı nedir, ya Hu! 

Nedir, bu bülbüllerin güllere bitmeyen aşkı!

*

Bu benim de başımı döndüren adını say say dilimin dillendiği, gözlerimin renklendiği, gönlümün bahara döndüğü, çiçeklerin bu masumiyeti nedir, ya Hu!

*

Ah bu kalbim! 

Bu inleyen, ünlenen, çığlığı dinmeyen... Aşkın kıvamını bulana kadar da durulacağı olmayan... 

Bu ucu bucağı görünmeyen kalbim!

*

Mısralarda, notalarda...

Saatlerin tik takında...

Zamanların tenhalığında...

Kalabalıkların yalnızlığında...

Firak’ın gözyaşında, vuslat’ın hazzında atan kalbim, hey, Hu!

*

Kalbim, sen okyanuslara sığmazsın; bunu bil! 

Bil de fena ve fani aşklarda ebediyet arayıp kendini talan etme! 

*

Senin yaralarından damlayan, senin alın yazın olmuş. 

Bir çığlıktan beter... 

Kalbi paramparça eden...

Tek bir mısra da gel gör ki [uzun bir şiir...]

Âşıkların, şairlerin...

Kavuş[a]mamışların, kavuşup ayrılmışların kanlı gözyaşı: 

Ah minel aşk!

*

Ya Vedûd!

*

Kim ne derse desin. 

Hangi kalp nasıl inlerse inlesin; aradığı sensin. 

Senden uzaklığın her nefesi, her adımı dinmez gözyaşı oluyor. Dinmez figan oluyor. 

Onulmaz yaralar açmadan başına ey kalbim; yol yakınken dön!

Sonsuzluğa ayarlı bu aşk u muhabbet iştahını bu dar zamanlara teslim etme. 

Solacak güllerin bülbülü olmaktan dönmeni bekliyor sana sonsuz gülleri sunacak olan. 

*

Kokla gülleri. 

Acı da olsa bu aşka boyun eğ. 

*

Bir yerde istesen de istemesen de karşına çıkacak bu aşk hâli. 

Bu kalp boş bırakmaya gelmiyor; bir şeye kapılanıyor illa ki...

Bunun adını sen koy.

Ey kalbim, sen sen ol; kendini fani aşkların girdabında ağlatma!

Ya Vedûd!

Bana, aşk-ı hakikiye giden yolları her nefes lütfunla hatırlat.

***

Nerdesin, Aşk?

Gözlerime yıldızlar dolar, 

Nefes nefese rüzgâr... 

İçimde, öylesi...  bir çığlık var: 

“Nerdesin, aşk?” 

Denizlere yürüyen su, 

Hattâ suların uykusu, 

Rüzgârda dinmeyen Hu: 

“Nerdesin, aşk?”

Ay, yıldızlar, gece... 

Geceler, koyu bir bilmece...

Her nokta, her harf, her hece: 

“Nerdesin, aşk?” 

Mevsimler... hele de bahar! 

Her çiçekte kaç sevdanın izi var! 

İzler, gölgeler, ışıklar: 

“Nerdesin, aşk?” 

Bahçe bahçe çiçekler deriyorum. 

Adını duyunca ürperiyorum! 

Çağırsın, burdayım; geliyorum:

“Nerdesin, aşk?” 

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