Ya Vedûd!

Arıların çiçekleri tavafı nedir, ya Hu!

Nedir, bu bülbüllerin güllere bitmeyen aşkı!

*

Bu benim de başımı döndüren adını say say dilimin dillendiği, gözlerimin renklendiği, gönlümün bahara döndüğü, çiçeklerin bu masumiyeti nedir, ya Hu!

*

Ah bu kalbim!

Bu inleyen, ünlenen, çığlığı dinmeyen... Aşkın kıvamını bulana kadar da durulacağı olmayan...

Bu ucu bucağı görünmeyen kalbim!

*

Mısralarda, notalarda...

Saatlerin tik takında...

Zamanların tenhalığında...

Kalabalıkların yalnızlığında...

Firak’ın gözyaşında, vuslat’ın hazzında atan kalbim, hey, Hu!

*

Kalbim, sen okyanuslara sığmazsın; bunu bil!

Bil de fena ve fani aşklarda ebediyet arayıp kendini talan etme!

*

Senin yaralarından damlayan, senin alın yazın olmuş.

Bir çığlıktan beter...

Kalbi paramparça eden...

Tek bir mısra da gel gör ki [uzun bir şiir...]

Âşıkların, şairlerin...

Kavuş[a]mamışların, kavuşup ayrılmışların kanlı gözyaşı:

Ah minel aşk!

*

Ya Vedûd!

*

Kim ne derse desin.

Hangi kalp nasıl inlerse inlesin; aradığı sensin.

Senden uzaklığın her nefesi, her adımı dinmez gözyaşı oluyor. Dinmez figan oluyor.

Onulmaz yaralar açmadan başına ey kalbim; yol yakınken dön!

Sonsuzluğa ayarlı bu aşk u muhabbet iştahını bu dar zamanlara teslim etme.

Solacak güllerin bülbülü olmaktan dönmeni bekliyor sana sonsuz gülleri sunacak olan.

*

Kokla gülleri.

Acı da olsa bu aşka boyun eğ.

*

Bir yerde istesen de istemesen de karşına çıkacak bu aşk hâli.

Bu kalp boş bırakmaya gelmiyor; bir şeye kapılanıyor illa ki...

Bunun adını sen koy.

Ey kalbim, sen sen ol; kendini fani aşkların girdabında ağlatma!

Ya Vedûd!

Bana, aşk-ı hakikiye giden yolları her nefes lütfunla hatırlat.

***

Nerdesin, Aşk?

Gözlerime yıldızlar dolar,

Nefes nefese rüzgâr...

İçimde, öylesi... bir çığlık var:

“Nerdesin, aşk?”

Denizlere yürüyen su,

Hattâ suların uykusu,

Rüzgârda dinmeyen Hu:

“Nerdesin, aşk?”

Ay, yıldızlar, gece...

Geceler, koyu bir bilmece...

Her nokta, her harf, her hece:

“Nerdesin, aşk?”

Mevsimler... hele de bahar!

Her çiçekte kaç sevdanın izi var!

İzler, gölgeler, ışıklar:

“Nerdesin, aşk?”

Bahçe bahçe çiçekler deriyorum.

Adını duyunca ürperiyorum!

Çağırsın, burdayım; geliyorum:

“Nerdesin, aşk?”